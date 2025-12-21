Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Autor infantil David Walliams niega conducta inapropiada tras ser rechazado por editorial

La editorial afirmó que no comentaría sobre asuntos internos

21 de diciembre de 2025 - 9:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
David Walliams en la premiere de la película "The Choral" en Londres el 12 de octubre del 2025. Walliams, de 54 años, es uno de los autores de libros infantiles más vendidos en el Reino Unido y un exjuez del programa de televisión “Britain’s Got Talent”. (Scott A Garfitt)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El autor infantil y comediante británico, David Walliams, negó las acusaciones de comportamiento inapropiado después de que la editorial HarperCollins rompiera relaciones con el autor.

Walliams, de 54 años, es uno de los autores de libros infantiles más vendidos en el Reino Unido y un exjuez del programa de televisión “Britain’s Got Talent”.

HarperCollins afirmó el viernes en un comunicado: “Después de una cuidadosa consideración, y bajo el liderazgo de su nuevo CEO, HarperCollins UK ha decidido no publicar nuevos títulos de David Walliams. El autor está al tanto de esta decisión”.

Un portavoz de Walliams declaró en un comunicado que él “nunca ha sido informado de ninguna acusación en su contra por parte de HarperCollins”.

“No fue parte de ninguna investigación ni se le dio la oportunidad de responder preguntas. David niega rotundamente haber actuado de manera inapropiada y está buscando asesoría legal”, dice el comunicado.

La editorial afirmó que no comentaría sobre asuntos internos, “para respetar la privacidad de las personas”.

“HarperCollins se toma muy en serio el bienestar de los empleados y tiene procesos establecidos para reportar e investigar preocupaciones”, señaló.

Walliams ha publicado más de 40 libros infantiles y vendido más de 60 millones de ejemplares en todo el mundo, según su sitio web. Varios de ellos, incluyendo “Gangsta Granny”, han sido adaptados en comedias dramáticas de la BBC y producciones teatrales.

Walliams dejó su papel como juez en “Britain’s Got Talent” en 2022 después de disculparse por hacer “comentarios irrespetuosos” sobre los concursantes.

Tags
Breaking NewsInglaterraLibrosComediaNiños
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: