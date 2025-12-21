Autor infantil David Walliams niega conducta inapropiada tras ser rechazado por editorial

El autor infantil y comediante británico, David Walliams, negó las acusaciones de comportamiento inapropiado después de que la editorial HarperCollins rompiera relaciones con el autor.

Walliams, de 54 años, es uno de los autores de libros infantiles más vendidos en el Reino Unido y un exjuez del programa de televisión “Britain’s Got Talent”.

HarperCollins afirmó el viernes en un comunicado: “Después de una cuidadosa consideración, y bajo el liderazgo de su nuevo CEO, HarperCollins UK ha decidido no publicar nuevos títulos de David Walliams. El autor está al tanto de esta decisión”.

Un portavoz de Walliams declaró en un comunicado que él “nunca ha sido informado de ninguna acusación en su contra por parte de HarperCollins”.

“No fue parte de ninguna investigación ni se le dio la oportunidad de responder preguntas. David niega rotundamente haber actuado de manera inapropiada y está buscando asesoría legal”, dice el comunicado.

La editorial afirmó que no comentaría sobre asuntos internos, “para respetar la privacidad de las personas”.

“HarperCollins se toma muy en serio el bienestar de los empleados y tiene procesos establecidos para reportar e investigar preocupaciones”, señaló.

Walliams ha publicado más de 40 libros infantiles y vendido más de 60 millones de ejemplares en todo el mundo, según su sitio web. Varios de ellos, incluyendo “Gangsta Granny”, han sido adaptados en comedias dramáticas de la BBC y producciones teatrales.