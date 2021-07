Puerto Príncipe - La Policía Nacional de Haití informó este jueves que hasta ahora ha arrestado a seis personas por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, incluyendo a un hombre de nacionalidad estadounidense, mientras que otras cuatro personas bajo sospecha de haber participado en el magnicidio fallecieron en choques violentos con la policía.

“Tenemos a los autores físicos (del magnicidio) y buscamos a los intelectuales”, dijo el director general de la Policía, Léon Charles, en una declaración televisada junto al primer ministro interino, Claude Joseph.

Mientras, el ministro de Elecciones Mathias Pierre dijo a The Associated Press que entre los sospechosos arrestados se encuentra James Solages, una persona con nacionalidad haitiana y estadounidense. Pierre no ofreció detalles adicionales sobre Solages o de las nacionalidades de las otras cinco personas arrestadas. Pierre no ofreció el nombre del segundo hombre de nacionalidad estadounidense detenido por la policía.

Al momento, el jefe de la Policía de Haití, Léon Charles, sostuvo que las fuerzas de ley y orden han abatido a siete personas con supuestas conexiones al asesinato de Moïse durante un tiroteo.

En un portal de internet de una organización benéfica que Solages fundó en 2019, se describió como un “agente diplomático certificado” y como defensor de la juventud y de políticos en ascenso. La organización asiste a residentes del pueblo costero de Jacmel en Haití.

Solages indicó en el portal que, anteriormente, había trabajado como “jefe de guardaespaldas” en la Embajada de Canadá en Haití.

Más temprano en el día, un grupo de decenas de haitianos capturó a los dos extranjeros mencionados por Pierre y se los entregó a la Policía al resaltar que eran supuestos integrantes del grupo que asesinó a Moïse e hirió de gravedad a su esposa, Martine.

Solages y el otro extranjero no identificado fueron capturados en el barrio de Jalousie y conducidos por la muchedumbre, atados con cuerdas, hasta la comisaría de Pétion-Ville, en Puerto Príncipe, donde fueron introducidos a un vehículo oficial para ser trasladados a otro lugar.

Ambos fueron golpeados y uno de ellos estaba ensangrentado a su llegada a la comisaría, según comprobó un periodista de Efe.

Las personas que atraparon a los extranjeros también entregaron a la Policía dos cargadores de fusil, una sierra y otros objetos.

Las autoridades haitianas han afirmado que Moïse fue asesinado por un comando formado por extranjeros que hablaban inglés y español, aunque todavía no ha aportado información sobre la identidad de los mismos.

El miércoles, cuatro supuestos integrantes del grupo murieron durante un tiroteo con la Policía en Pelerin, sector donde se encuentra la residencia de Moïse, y otros dos fueron arrestados.

✉ Email Investigadores recopilan evidencia a las afueras de la residencia del presidente haitiano, Jovenel Moïse, quien fue asesinado en horas de la madrugada de hoy. (AP Images)

En la escena fueron recuperados casquillos de bala de diferentes calibres. (AP Images)

Periodistas aguardan cerca a la residencia del presidente asesinado, al fondo se observa un mural en honor al mandatario. (AP Images)

Miembros de fuerzas policiales aseguraban la escena desde tempranas horas de la mañana. (AP Images)

El asesinato ocurrió en la residencia privada del presidente Moïse. (AP Images)

Soldados prestan vigilancia en el poblado de Petion Ville, cerca a donde ocurrió el ataque al presidente. (AP Images)

El evento que ha producido una gran consternación nacional e internacional aún se encuentra bajo investigación. (AP Images)

La residencia privada del presidente Jovenel Moïse se encuentra en uno de los sectores mas elevados de la capital haitiana, Puerto Principe. (AP Images)

Fotografía de archivo del 7 de febrero de 2020 del presidente de Haití, Jovenel Moïse, llegando para una entrevista en su casa en Petion-Ville, un suburbio de Puerto Príncipe, Haití. (AP Images)

Foto de archivo del 7 de Febrero del 2017, día en que Jovenel Moïse juramentó como Presidente de Haiti. (AP Images)

Foto de archivo del 7 de Febrero del 2017, día de la juramentación como presidente de Jovenel Moïse. En la foto Moïse es abrazado por su esposa Martine Moïse. (AP Images)

En esta foto de archivo de marzo del 2018, el presidente haitiano Jovenel Moïse y su esposa, Martine Moïse, comparten con la Reina de España Letizia Ortiz. (AP Images) Facebook

Por otro lado, la enviada especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Helen La Lime, indicó que el gobierno de Haití solicitó asistencia para mantener la seguridad y orden en el país y para ayudar con la investigación del asesinato de Moïse.

La Lime sostuvo que los funcionarios de Haití no han especificado el tipo de asistencia en seguridad que requieren pero, por el momento, sostuvo que la ONU brindará asistencia técnica “más dinámica“ como parte de su misión política en Haití.

“Tenemos que trabajar de la manera más efectiva posible para adelantar la investigación y para que los responsables de este horrendo crimen respondan ante la justicia. Eso es exáctamente lo que vamos a hacer”, puntualizó La Lime.