Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Autoridades canadienses investigan tiroteo contra consulado estadounidense en Toronto

La policía de Canadá indicó que aumentará las medidas de seguridad en las representaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel

10 de marzo de 2026 - 2:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El superintendente de la Policía Montada de Canadá, Chris Leather, señaló que en la investigación del tiroteo están colaborando distintas fuerzas policiales canadienses junto con “socios internacionales”. (Frank Gunn)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Toronto- La Policía canadiense anunció que aumentará las medidas de seguridad en las representaciones diplomáticas de Estados Unidos e Israel en el país después de que el consulado estadounidense en Toronto fuera tiroteado en la madrugada del martes.

El tiroteo, que se produjo alrededor de las 4:30 a.m. hora local, aunque la Policía solo recibió informes de los disparos una hora después, no causó heridos.

En una rueda de prensa celebrada este martes frente al consulado estadounidense, el superintendente de la Policía Montada de Canadá, Chris Leather, señaló que en la investigación del tiroteo están colaborando distintas fuerzas policiales canadienses junto con “socios internacionales”.

A Toronto police officer speaks with consulate officials as forensic officer photographs bullet impact marks at the front U.S. consulate in Toronto on Tuesday March 10, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP)
A Toronto police officer speaks with consulate officials as forensic officer photographs bullet impact marks at the front U.S. consulate in Toronto on Tuesday March 10, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) (Frank Gunn)

Leather afirmó que la Policía Montada considera el tiroteo como un incidente que afecta a la seguridad nacional canadiense.

El subdirector de la Policía de Toronto, Francisco Barredo, explicó que el tiroteo se produjo cuando dos personas que viajaban en un vehículo se detuvieron frente al consulado de Estados Unidos, situado en una zona céntrica de la mayor ciudad canadiense, y efectuaron varios disparos contra el edificio con un arma corta.

Los portavoces policiales indicaron que no saben si el incidente está relacionado con el conflicto en Oriente Medio.

En los últimos días, al menos tres sinagogas de la ciudad han sido tiroteadas por desconocidos, incidentes que tampoco causaron heridos.

