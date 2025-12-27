Autoridades ucranianas reportan masivo ataque ruso a Kiev
Los informes indicaron sobre explosiones en la ciudad durante la madrugada del sábado
27 de diciembre de 2025 - 8:59 PM
La capital ucraniana, Kiev, sufrió un masivo ataque ruso la madrugada del sábado, informaron autoridades del país de Europa oriental.
Según los informes revelados por la agencia de noticias Reuters, se escucharon explosiones en la ciudad en tempranas horas del sábado mientras que las defensas aéreas estaban en funcionamiento y el ejército ucraniano informaba que se desplegaban misiles para contrarrestar el ataque.
La ofensiva rusa tuvo lugar dos días antes de una reunión que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo tener prevista un encuentro en Estados Unidos con el presidente Donald Trump para concretar los detalles de un acuerdo que resuelva la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania, que se ha extendido casi por cuatro años.
Testigos afirmaron a la agencia de noticias que las defensas aéreas estaban en funcionamiento en toda la ciudad y canales no oficiales de Telegram informaron de explosiones.
Un canal militar de Telegram informó que se estaban desplegando misiles de crucero y balísticos en la ciudad.
