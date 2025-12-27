Opinión
Mundo
Autoridades ucranianas reportan masivo ataque ruso a Kiev

Los informes indicaron sobre explosiones en la ciudad durante la madrugada del sábado

27 de diciembre de 2025 - 8:59 PM

Un incendio tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania, el lunes 23 de junio de 2025. (AP Foto) (Stringer)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La capital ucraniana, Kiev, sufrió un masivo ataque ruso la madrugada del sábado, informaron autoridades del país de Europa oriental.

Según los informes revelados por la agencia de noticias Reuters, se escucharon explosiones en la ciudad en tempranas horas del sábado mientras que las defensas aéreas estaban en funcionamiento y el ejército ucraniano informaba que se desplegaban misiles para contrarrestar el ataque.

La ofensiva rusa tuvo lugar dos días antes de una reunión que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo tener prevista un encuentro en Estados Unidos con el presidente Donald Trump para concretar los detalles de un acuerdo que resuelva la guerra que enfrenta a Rusia y Ucrania, que se ha extendido casi por cuatro años.

Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El bombardeo inicial afectó a un apartamento residencial. Los bombardeos duraron alrededor de 9 horas. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El Ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó que 27 localizaciones fueron atacadas y más de 2,000 personas han ido a ayudar los puntos afectados. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
1 / 11 | Ataque nocturno de Rusia en Kiev: el ataque más letal en la capital de Ucrania este año. Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky) - Evgeniy Maloletka

Testigos afirmaron a la agencia de noticias que las defensas aéreas estaban en funcionamiento en toda la ciudad y canales no oficiales de Telegram informaron de explosiones.

Un canal militar de Telegram informó que se estaban desplegando misiles de crucero y balísticos en la ciudad.

