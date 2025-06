Los cuerpos de ocho personas que murieron el viernes habían llegado al hospital Shifa desde un sitio de la GHF en Netzarim, aunque no quedó claro de inmediato cómo murieron, dijo a The Associated Press el doctor Mohamed Abu Selmyiha, director del hospital. Un portavoz de la GHF cuestionó el informe y dijo que no tenían conocimiento de ningún incidente en o cerca de sus sitios el viernes.