Cambio de planes: María Corina Machado no asistirá a la ceremonia del Nobel de la Paz

La líder opositora venezolana no ha sido vista en público desde el 9 de enero

10 de diciembre de 2025 - 6:37 AM

El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana se anunció el 10 de octubre. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Oslo - La líder opositora venezolana María Corina Machado no asistirá a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz en Oslo el miércoles, anunció el director del Instituto del Nobel de Noruega.

Machado hizo su última aparición pública hace 11 meses. El director del Instituto del Nobel, Kristian Berg Harpviken, comentó a la emisora pública NRK que la líder opositora venezolana no se encontraba en la capital noruega el día de la ceremonia y que su hija aceptará el premio en nombre de Machado.

“Confirmamos que ella no asistirá a la ceremonia del Nobel, pero somos optimistas sobre su presencia en el resto de la agenda del día”, dijo la portavoz de Machado, Claudia Macero. No dio información sobre la ubicación actual de Machado.

Personas destacadas de América Latina planeaban asistir a la ceremonia del miércoles en señal de solidaridad con Machado, como el presidente argentino, Javier Milei; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; y el presidente de Paraguay, Santiago Peña.

Machado se ha ocultado y no ha sido vista en público desde el 9 de enero, cuando fue brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.

El galardón a la opositora de 58 años por su lucha para lograr una transición democrática en su nación sudamericana se anunció el 10 de octubre, y fue descrita como una mujer “que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad”.

Machado ganó una elección primaria de la oposición y tenía la intención de desafiar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado, pero el gobierno le prohibió postularse para el cargo. El diplomático retirado Edmundo González ocupó su lugar.

En el período previo a las elecciones del 28 de julio de 2024, se produjo una represión generalizada que incluyó descalificaciones, arrestos y violaciones de derechos humanos. La campaña aumentó después de que el Consejo Nacional Electoral del país, formado por personas afines a Maduro, declarara al mandatario como ganador.

González buscó asilo en España el año pasado después de que un tribunal venezolano emitiera una orden de arresto en su contra.

Funcionarios de derechos humanos de la ONU y muchos grupos de derechos independientes han expresado su preocupación por la situación en Venezuela y han pedido que Maduro rinda cuentas por la represión de la disidencia que intensificó.

Cinco galardonados con el Nobel de la Paz estaban detenidos o encarcelados en el momento de recibir el premio, según el sitio web oficial del premio. Los casos más recientes son los de la activista iraní Narges Mohammadi en 2023 y el defensor de los derechos humanos bielorruso Ales Bialiatski en 2022.

Los otros fueron Liu Xiaobo de China en 2010, Aung San Suu Kyi de Myanmar en 1991 y Carl von Ossietzky de Alemania en 1935.

“Existe una larga tradición de que cuando un galardonado con el premio de la Paz no puede estar presente, los familiares cercanos los representan”, dijo Harpviken. “Eso sucedió con Narges Mohammadi y con Ales Bialiatski; ambos estaban encarcelados en ese momento. Y lo mismo sucederá con María Corina Machado hoy. La hija ofrecerá el discurso que su madre ha escrito”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Nobel de la PazPremio NobelMaría Corina MachadoVenezuelaNoruegaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
