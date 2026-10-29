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Christine Lagarde dejará el Banco Central Europeo antes de tiempo: ¿qué cambia para Europa?

La salida anticipada de la economista francesa abre interrogantes sobre la sucesión al frente de la institución

29 de octubre de 2026 - 8:29 AM

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La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se dirige a los medios de comunicación durante una rueda de prensa. (Michael Probst)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dimitirá el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que finalice su mandato de ocho años, según informó el jueves el BCE.

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Esta dimisión allana el camino para que los líderes europeos elijan un sucesor para el presidente del BCE y otros altos cargos cuyos mandatos finalizan el año que viene.

Varias personas acampan en la plaza de Sol durante una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en Madrid, España.Manifestantes indignados —incluidas familias de varias generaciones— se sumaron el domingo para un segundo día de protestas por la crisis de vivienda en España.Las manifestaciones recordaron a muchos en España las históricas protestas que comenzaron el 15 de mayo de 2011, cuando integrantes del movimiento de los “indignados” acamparon durante 28 días seguidos, lo que desencadenó sentadas similares en todo el país y en el mundo.
1 / 11 | En imágenes: el desalojo de una mujer de 87 años moviliza a miles en Madrid. Varias personas acampan en la plaza de Sol durante una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en Madrid, España. - Manu Fernandez

Se había especulado con que Lagarde dimitiría antes de tiempo para que los líderes de la UE pudieran elegir a un sucesor mientras el presidente francés proeuropeo Emmanuel Macron aún estuviera en el cargo, y así evitar la posibilidad de que la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, ganara las elecciones e influyera en la elección.

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