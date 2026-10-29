Christine Lagarde dejará el Banco Central Europeo antes de tiempo: ¿qué cambia para Europa?
La salida anticipada de la economista francesa abre interrogantes sobre la sucesión al frente de la institución
29 de octubre de 2026 - 8:29 AM
29 de octubre de 2026 - 8:29 AM
La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dimitirá el 7 de febrero de 2027, nueve meses antes de que finalice su mandato de ocho años, según informó el jueves el BCE.
Esta dimisión allana el camino para que los líderes europeos elijan un sucesor para el presidente del BCE y otros altos cargos cuyos mandatos finalizan el año que viene.
Se había especulado con que Lagarde dimitiría antes de tiempo para que los líderes de la UE pudieran elegir a un sucesor mientras el presidente francés proeuropeo Emmanuel Macron aún estuviera en el cargo, y así evitar la posibilidad de que la candidata presidencial de extrema derecha, Marine Le Pen, ganara las elecciones e influyera en la elección.
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