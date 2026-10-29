Christine Lagarde dejará el Banco Central Europeo antes de tiempo: ¿qué cambia para Europa?

1 / 11 En imágenes: el desalojo de una mujer de 87 años moviliza a miles en Madrid

Varias personas acampan en la plaza de Sol durante una protesta convocada tras el desahucio de Maricarmen, de 87 años, para exigir leyes más estrictas que protejan a los inquilinos, en Madrid, España.

Manu Fernandez