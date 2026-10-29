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Corea del Norte vuelve a elevar la tensión: lanza misiles en medio de la disputa con Seúl

La situación reaviva las preocupaciones sobre la seguridad regional y el rumbo de las relaciones en la zona

29 de octubre de 2026 - 3:24 PM

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Desde el observatorio de Gimpo, en Corea del Sur, se divisa un arma de artillería de Corea del Norte. (Lee Jin-man)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Corea del Norte lanzó el jueves una salva de misiles balísticos hacia sus aguas orientales, según informó el ejército de Corea del Sur, pocos días después de que Corea del Norte amenazara con reanudar las emisiones de propaganda por altavoces en la línea del frente y desplegar nuevas armas a lo largo de la tensa frontera entre ambos países.

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Además, los lanzamientos tuvieron lugar tras la visita sorpresa que el líder Kim Jong-un realizó este fin de semana a China, principal aliado y salvavidas económico de Corea del Norte, con el fin de impulsar una mayor cooperación.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur afirmó haber detectado unos 10 misiles balísticos de corto alcance lanzados desde la ciudad costera de Wonsan, en el este de Corea del Norte, y que cada uno de ellos recorrió unos 250 kilómetros (155 millas). Afirmó que las Fuerzas Armadas de Corea del Sur se mantenían preparadas para repeler cualquier provocación de Corea del Norte, en estrecha coordinación con Estados Unidos. El Ministerio de Defensa de Japón también informó de un presunto lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo para actuar como interlocutor en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región.La propuesta de Lula fue informada a la prensa por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, tras la reunión que sostuvo el mandatario brasileño con el presidente estadounidense, Donald Trump, en Kuala Lumpur, en el marco de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de la ASEAN.Manifestantes pisan una pancarta con el rostro de Trump.
1 / 10 | Entre protestas y protocolo: así fue la visita de Donald Trump a Kuala Lumpur. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se ofreció este domingo para actuar como interlocutor en la crisis entre Estados Unidos y Venezuela, en medio de la escalada de tensiones en la región. - The Associated Press

La tensión entre las dos Coreas se ha agravado desde las explosiones de minas terrestres ocurridas el mes pasado en la frontera, que causaron heridas a tres soldados surcoreanos. Seúl acusó a Corea del Norte de colocar minas al sur de la línea de demarcación militar y exigió una disculpa. Sin embargo, Pyongyang ha negado su responsabilidad en las explosiones y ha advertido de que tomará represalias si se le provoca.

La semana pasada, Corea del Norte anunció que reanudaría las emisiones de propaganda y pondría en estado de alerta nuevos sistemas de armamento a lo largo de la frontera, en protesta por lo que calificó de repetidos disparos de advertencia por parte de las tropas surcoreanas en las zonas fronterizas. Posteriormente, Corea del Sur propuso mantener conversaciones para delimitar la frontera con el fin de evitar enfrentamientos accidentales, pero Corea del Norte no ha respondido.

El líder norcoreano Kim Jong-un ha llevado a su joven hija a su viaje extranjero más significativo en años, un viaje a China que marca su último intento de romper el aislamiento y reforzar su posición equilibrando a los aliados tradicionales Moscú y Pekín.Se cree que la niña se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 12 o 13 años. No se sabe mucho más sobre ella.Vestida con un traje pantalón azul marino con el cabello peinado en un semirrecogido, un estilo que recuerda las apariciones públicas de su madre, Ju Ae se paró frente a altos funcionarios norcoreanos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores Choe Son Hui.
1 / 5 | Así luce Kim Ju Ae, la hija y posible heredera de Kim Jong-un en Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un ha llevado a su joven hija a su viaje extranjero más significativo en años, un viaje a China que marca su último intento de romper el aislamiento y reforzar su posición equilibrando a los aliados tradicionales Moscú y Pekín. - -

Durante una visita a una localidad fronteriza surcoreana a principios de esta semana, unos periodistas de Associated Press observaron piezas de artillería norcoreanas situadas al otro lado de la frontera que hasta entonces no se habían visto.

En los últimos años, Corea del Norte ha ido instalando más minas, vallas de alambre de púas y otras estructuras defensivas a lo largo de la frontera, en consonancia con la política de Kim de romper los lazos con Corea del Sur. Seúl ha afirmado que las tropas norcoreanas han violado repetidamente la frontera durante las obras y que el ejército surcoreano ha respondido realizando disparos de advertencia. Corea del Norte ha negado las supuestas violaciones de la frontera.

En las últimas semanas, Corea del Norte ha intensificado sus pruebas de armamento, probablemente con el objetivo de obtener mayores concesiones por parte de Estados Unidos, dado que el presidente Donald Trump ha manifestado su deseo de reanudar las relaciones diplomáticas con Kim.

El sábado, Kim visitó la ciudad fronteriza china de Dandong a través de un puente recién inaugurado para rendir homenaje en un monumento conmemorativo que simboliza el apoyo de China a Corea del Norte durante la Guerra de Corea (1950-1953). Era su sexta visita a China como líder.

En el acto conmemorativo, Kim afirmó que Corea del Norte seguirá cultivando con firmeza “la amistad inquebrantable” con China. En una reunión celebrada más tarde ese mismo sábado con un alto cargo chino, Kim reafirmó su determinación de desarrollar la cooperación bilateral.

Dos cazas surcoreanos dejaron caer por accidente ocho bombas en una zona civil durante un ejercicio conjunto de fuego real con fuerzas estadounidenses.Las bombas de tipo MK-82 que lanzaron los cazas KF-16 cayeron fuera de un campo de tiro.La Fuerza Aérea se disculpó por causar daños a civiles y expresó su deseo de que las personas heridas tengan una pronta recuperación.
1 / 13 | Un incidente "horrible": ocho bombas caen accidentalmente en zona civil en Corea del Sur. Dos cazas surcoreanos dejaron caer por accidente ocho bombas en una zona civil durante un ejercicio conjunto de fuego real con fuerzas estadounidenses. - Lee Jin-man

Kim ha tomado recientemente medidas para reforzar los lazos con China tras años de dar prioridad a las relaciones con Rusia, entre otras cosas enviando tropas y municiones para apoyar su guerra contra Ucrania.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, declaró el jueves que Pekín esperaba que todos los países implicados mantuvieran su compromiso con una solución política para resolver las tensiones en la península de Corea y se esforzaran por promover la paz en la región.

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