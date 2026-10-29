Crisis de hambruna en Yemen luego de ataque saudí

Un ataque aéreo saudí en el oeste de Taiz mató al menos a 13 personas el jueves, informó el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, mientras funcionarios locales denunciaron que el asedio de la ciudad yemení por parte de los rebeldes ha empujado a los residentes a la hambruna.

“La ciudad está en hambruna, no al borde de ella”, manifestó el gobernador de Taiz, Nabil Shamsan, en una sesión informativa, y añadió que hablaba a una milla del frente.

“Los hutíes no pueden usar el asedio de Taiz para justificar la catástrofe humanitaria que están causando a los civiles”, expresó Niku Jafarnia, investigadora sobre Yemen de Human Rights Watch.

El grupo indicó el jueves que el asedio lanzado a inicios de octubre podría ser un crimen de guerra al utilizar el hambre como método bélico.

Shamsan afirmó que la ciudad de un millón de habitantes ahora recibe solo una fracción del agua que necesita después de que las fuerzas hutíes se apoderaran de su última fuente externa. El gas para cocinar ha sido bloqueado por completo, lo que obligó a cerrar restaurantes y a que las familias quemen leña, mientras los hospitales casi se han quedado sin oxígeno para suministrar a los pacientes.

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El Programa Mundial de Alimentos declaró que no puede llegar a más de 600,000 personas en Taiz que dependen de la ayuda humanitaria, y que las reservas de harina de trigo estaban casi agotadas. Shamsan señaló que 271 personas han muerto y 1,129 han resultado heridas desde que comenzó la ofensiva a inicios de este mes.

“Incluso a quienes podrían ser rescatados, les disparan con artillería o los alcanzan con francotiradores a la ambulancia. Hemos tenido que usar un coche civil como ambulancia; también le dispararon”, relató Shamsan.

El líder hutí Abdul Malik al-Houthi desestimó el jueves los reportes calificándolos de “acusaciones inventadas por Arabia Saudí”.

“En lo que respecta a los alimentos y las necesidades humanitarias, el camino está abierto”, sostuvo en un discurso televisado en Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, y añadió que sus fuerzas solo estaban cortando el suministro de armas a lo que llamó “milicias respaldadas por Arabia Saudí”.

La presión se agrava por la llegada de personas que huyen de los combates en otros lugares. Taiz ha recibido a unas 124,000 personas desplazadas desde agosto, según la agencia de migración de la ONU.

Yemen cayó en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes se apoderaron de gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná, y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse.

Taiz ha sido un punto focal de los combates desde entonces, con las fuerzas gubernamentales manteniendo el centro de la ciudad mientras los hutíes controlan las carreteras circundantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.