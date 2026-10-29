Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
29 de octubre de 2026
84°Lluvias dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Crisis de hambruna en Yemen luego de ataque saudí

El asedio lanzado a inicios de octubre podría ser un crimen de guerra al utilizar el hambre como método bélico

29 de octubre de 2026 - 6:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yemeníes desplazados por los combates en Taiz buscan comida en la zona de Salah al-Din, en las afueras de Adén, Yemen, el 25 de octubre del 2026. (AP foto/Abdulnasser Alseddik) (Abdulnasser Alseddik)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un ataque aéreo saudí en el oeste de Taiz mató al menos a 13 personas el jueves, informó el Ministerio de Salud controlado por los hutíes, mientras funcionarios locales denunciaron que el asedio de la ciudad yemení por parte de los rebeldes ha empujado a los residentes a la hambruna.

RELACIONADAS

La ciudad está en hambruna, no al borde de ella”, manifestó el gobernador de Taiz, Nabil Shamsan, en una sesión informativa, y añadió que hablaba a una milla del frente.

“Los hutíes no pueden usar el asedio de Taiz para justificar la catástrofe humanitaria que están causando a los civiles”, expresó Niku Jafarnia, investigadora sobre Yemen de Human Rights Watch.

El grupo indicó el jueves que el asedio lanzado a inicios de octubre podría ser un crimen de guerra al utilizar el hambre como método bélico.

Shamsan afirmó que la ciudad de un millón de habitantes ahora recibe solo una fracción del agua que necesita después de que las fuerzas hutíes se apoderaran de su última fuente externa. El gas para cocinar ha sido bloqueado por completo, lo que obligó a cerrar restaurantes y a que las familias quemen leña, mientras los hospitales casi se han quedado sin oxígeno para suministrar a los pacientes.

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región.Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron con ataques aéreos contra instalaciones de grupos armados respaldados por Irán en el este de Irak.Los ataques de Estados Unidos y Arabia Saudí contra milicias respaldadas por Irán en Irak dejaron al menos 20 combatientes muertos y seis asesores iraníes fallecidos, según funcionarios de las milicias citados por The Associated Press.
1 / 7 | 📷 En fotos: nueva jornada de ataques entre Irán y Estados Unidos sacude Medio Oriente. La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que Teherán lanzara una nueva ofensiva con misiles contra posiciones estadounidenses en la región. - Planet Labs PBC

El Programa Mundial de Alimentos declaró que no puede llegar a más de 600,000 personas en Taiz que dependen de la ayuda humanitaria, y que las reservas de harina de trigo estaban casi agotadas. Shamsan señaló que 271 personas han muerto y 1,129 han resultado heridas desde que comenzó la ofensiva a inicios de este mes.

“Incluso a quienes podrían ser rescatados, les disparan con artillería o los alcanzan con francotiradores a la ambulancia. Hemos tenido que usar un coche civil como ambulancia; también le dispararon”, relató Shamsan.

El líder hutí Abdul Malik al-Houthi desestimó el jueves los reportes calificándolos de “acusaciones inventadas por Arabia Saudí”.

“En lo que respecta a los alimentos y las necesidades humanitarias, el camino está abierto”, sostuvo en un discurso televisado en Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, y añadió que sus fuerzas solo estaban cortando el suministro de armas a lo que llamó “milicias respaldadas por Arabia Saudí”.

La presión se agrava por la llegada de personas que huyen de los combates en otros lugares. Taiz ha recibido a unas 124,000 personas desplazadas desde agosto, según la agencia de migración de la ONU.

Yemen cayó en una guerra civil en 2014, cuando los hutíes se apoderaron de gran parte del norte del país, incluida la capital, Saná, y obligaron al gobierno reconocido internacionalmente a exiliarse.

Taiz ha sido un punto focal de los combates desde entonces, con las fuerzas gubernamentales manteniendo el centro de la ciudad mientras los hutíes controlan las carreteras circundantes.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
YemenArabia SaudíGuerras
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 29 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: