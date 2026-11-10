Cuba asegura que su futuro “no se decidirá jamás” desde Estados Unidos

El gobierno de Cuba aseguró que “el futuro” de la isla “no se decidirá jamás desde el norte” en referencia a Estados Unidos, tras recientes declaraciones desde la administración del presidente Donald Trump la continuación de las presiones para propiciar cambios en la nación caribeña, señalaron este martes medios estatales.

“Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos. Ya debieran saberlo”, puntualizó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en un extenso mensaje la víspera en la red social X.

Díaz-Canel calificó de “perverso” que Washington no asuma “la responsabilidad del castigo colectivo al que se somete al pueblo cubano, con un bloqueo criminal de combustibles y una persecución enfermiza de todo lo que tribute a su desarrollo y bienestar material”.

Además, tachó de “ridículas” las razones “con las que intentan justificar ese genocidio ante el pueblo norteamericano y el resto del mundo”.

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Las declaraciones del presidente cubano llegan horas después de que Trump volviera a calificar el lunes a la isla como una “nación fallida”, y que el Departamento de Estado difundiera en la misma jornada un vídeo del secretario de Estado, Marco Rubio, donde sostuvo que Cuba “no tiene futuro” con su actual modelo político y económico.

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Rubio reiteró que la isla supone “una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos” y que el embargo al país caribeño “está establecido por ley y requiere libertad política para ser levantado y también libertad económica”.

“En última instancia, nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor y haremos todo lo posible por orientarla hacia ese camino. Pero al final requerirá que ellos despierten y se den cuenta de que no hay futuro en la vía por la que transitan ahora”, aseguró Rubio.

Además, Rubio puntualizó que desde Washington,seguirán trabajando en ese objetivo, “porque es una prioridad”.

1 / 10 | En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana. Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) - Ramon Espinosa 1 / 10 En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) Ramon Espinosa Compartir