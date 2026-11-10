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Cuba asegura que su futuro “no se decidirá jamás” desde Estados Unidos

El gobierno de la isla reafirmó que su destino está en manos de los cubanos, en medio de las tensiones y presiones de Washington

10 de noviembre de 2026 - 11:01 AM

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel (i), conversa con su ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez (d). (Orlando Barría)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El gobierno de Cuba aseguró que “el futuro” de la isla “no se decidirá jamás desde el norte” en referencia a Estados Unidos, tras recientes declaraciones desde la administración del presidente Donald Trump la continuación de las presiones para propiciar cambios en la nación caribeña, señalaron este martes medios estatales.

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“Eso ya lo dejamos claro desde el primero de enero de 1959, y no va a cambiar por muy torcidos que sean los planes yanquis para intentar doblegarnos. Ya debieran saberlo”, puntualizó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel en un extenso mensaje la víspera en la red social X.

Díaz-Canel calificó de “perverso” que Washington no asuma “la responsabilidad del castigo colectivo al que se somete al pueblo cubano, con un bloqueo criminal de combustibles y una persecución enfermiza de todo lo que tribute a su desarrollo y bienestar material”.

Además, tachó de “ridículas” las razones “con las que intentan justificar ese genocidio ante el pueblo norteamericano y el resto del mundo”.

Las declaraciones del presidente cubano llegan horas después de que Trump volviera a calificar el lunes a la isla como una “nación fallida”, y que el Departamento de Estado difundiera en la misma jornada un vídeo del secretario de Estado, Marco Rubio, donde sostuvo que Cuba “no tiene futuro” con su actual modelo político y económico.

Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. Es el caso de unos 15 vehículos de este tipo pertenecientes al proyecto de desarrollo local (PDL) El Rampeño, nombre tomado de la zona donde se mueven (La Rampa) en el Vedado capitalino, para recoger los desechos principalmente de restaurantes privados, tiendas, mercados y emblemáticos centros turísticos, como el Hotel Nacional de Cuba. La Habana ha sido por décadas una de las ciudades de Cuba más afectada por la acumulación de basura en sus calles, pero el problema no ha podido ser resuelto por el Estado cubano.
1 / 8 | ¿Cómo recogen la basura en Cuba ante la escasez de combustible? Así funcionan los triciclos eléctricos. Los triciclos eléctricos para el transporte de pasajeros y cargas marcan el paisaje urbano de La Habana hace meses, y ahora se suman los dedicados a recoger la basura en algunos barrios de esta capital, otro de los grandes problemas que se ha acentuado en Cuba en medio de la crisis energética. - Ernesto Mastrascusa

Rubio reiteró que la isla supone “una amenaza para la seguridad nacional y los intereses de Estados Unidos” y que el embargo al país caribeño “está establecido por ley y requiere libertad política para ser levantado y también libertad económica”.

“En última instancia, nuestro objetivo es que Cuba tenga un futuro mejor y haremos todo lo posible por orientarla hacia ese camino. Pero al final requerirá que ellos despierten y se den cuenta de que no hay futuro en la vía por la que transitan ahora”, aseguró Rubio.

Además, Rubio puntualizó que desde Washington,seguirán trabajando en ese objetivo, “porque es una prioridad”.

Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar tras ser liberado de la penitenciaría de La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)Un preso indultado abraza a un familiar fuera de la penitenciaría de La Lima tras su liberación en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
1 / 10 | En imágenes: presos liberados reuniéndose con sus familias a las puertas de una cárcel cubana. Emilio Alejandro Leyva, un preso indultado, a la derecha, abraza a su madre Katia Arias Mendoza después de su liberación de la penitenciaría La Lima en Guanabacoa, La Habana, Cuba, viernes 3 de abril de 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa) - Ramon Espinosa

Desde enero, las tensiones entre La Habana y Washington han escalado notablemente pues Estados Unidos ha aumentado la presión contra la isla, estableciendo un bloqueo de crudo que agravó la ya crisis energética ya existente, aplicando sanciones secundarias a quienes mantengan negocios con el Gobierno y elevando la retórica con amenazas de intervención militar.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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