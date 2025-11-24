Opinión
24 de noviembre de 2025
Descubren a un italiano disfrazado de su madre muerta para cobrar su pensión

El hombre, enfermero de profesión, ocultó el cadáver durante tres años

24 de noviembre de 2025 - 11:58 AM

Una patrulla de la Policía italiana.
Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Un italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar su carné de identidad para seguir cobrando su pensión, mientras ocultaba su cadáver momificado en casa.

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte), el pasado 11 de noviembre, aunque han trascendido ahora a los medios locales.

Aquel día un hombre de 57 años y enfermero de profesión acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall’Oglio y pidiendo renovar su carné de identidad.

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Acto seguido, los agentes se personaron en su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión, según las misma fuentes.

El periódico ‘Il Corriere della Sera’ ha publicado este lunes la fotografía de carné que el hombre se hizo vestido supuestamente de su madre para tratar de seguir cobrando su pensión.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
