Donald Trump evalúa tomar el control de terminal petrolera iraní en la isla de Kharg

Dubái, Emiratos Árabes Unidos - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló abiertamente sobre la posibilidad de apoderarse de la terminal petrolera iraní de la isla de Kharg, en el golfo Pérsico, y Estados Unidos e Israel continuaron sus ataques el lunes contra la República Islámica, aun cuando había señales de avances en incipientes conversaciones de alto el fuego.

Teherán, por su parte, atacó una refinería de petróleo en el norte de Israel y una planta clave de agua y electricidad en el castigado Kuwait, como parte de su campaña contra los estados árabes del Golfo.

Mientras avanzaba un esfuerzo diplomático facilitado por Pakistán para poner fin a la guerra, Trump afirmó que Irán había aceptado permitir el paso de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz a partir del lunes como “una señal de respeto”. Al mismo tiempo, con 2,500 marines estadounidenses ya en la región y un contingente de tamaño similar en camino, planteó la idea de tomar la isla iraní de Kharg.

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“Quizá tomemos la isla de Kharg, quizá no”, declaró al Financial Times en una entrevista publicada a primera hora del lunes. “Tenemos muchas opciones”.

Irán ataca Israel e infraestructura en estados del Golfo

Sonaron sirenas al amanecer cerca del principal centro de investigación nuclear de Israel, una zona del país que ha sido atacada repetidamente en los últimos días. El ejército israelí también indicó que derribó dos drones lanzados desde Yemen, donde los rebeldes hutíes respaldados por Irán entraron en la guerra el sábado con su primer ataque con misiles.

Más tarde se declaró un incendio en una refinería de petróleo en la ciudad israelí de Haifa, en el norte del país, una de las apenas dos en Israel, ya sea por un ataque con misiles o por escombros que cayeron tras una interceptación. El incendio fue extinguido rápidamente.

1 / 84 | A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede. El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. - Mehrnews 1 / 84 A un mes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán: las imágenes de un conflicto que no cede El 27 de febrero, el presidente estadounidense Donald Trump dijo a los reporteros en la Casa Blanca que no estaba satisfecho con la manera en que avanzaban las conversaciones nucleares con Irán. Mehrnews Compartir

Irán mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del Golfo: Arabia Saudí interceptó cinco misiles dirigidos a su provincia oriental, rica en petróleo; Baréin emitió una alerta por misiles; y una bola de fuego estalló sobre Dubái cuando las defensas destruyeron un misil entrante.

En Kuwait, un ataque iraní alcanzó una planta de energía y desalinización, mató a un trabajador e hirió a 10 soldados, informó la agencia estatal de noticias KUNA.

Las plantas desalinizadoras siguen siendo cruciales para el suministro de agua en los estados árabes del Golfo, y un ataque iraní dañó previamente una planta desalinizadora en Baréin durante la guerra. Estas instalaciones suelen estar emparejadas con centrales eléctricas, debido a la gran cantidad de energía necesaria para eliminar la sal del agua y hacerla potable.

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El ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y afirmó que estaba golpeando “infraestructura militar” en todo Teherán, y se oyeron explosiones en la capital iraní. Medios estatales iraníes informaron que una planta petroquímica en Tabriz, en el norte, sufrió daños tras un ataque aéreo y los bomberos tuvieron que apagar un incendio.

En Líbano, que Israel ha invadido por tierra, un casco azul indonesio murió y otros tres resultaron heridos cuando un proyectil explotó cerca de una aldea en el sur.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo el fin de semana que el ejército ampliará su invasión, expandiendo la “franja de seguridad existente” en el sur de ese país mientras apunta contra el grupo político y militar Hezbollah, vinculado a Irán.

Los precios del crudo suben temores a una crisis global

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética de la región y su control asfixiante del estrecho de Ormuz -por donde en tiempos de paz pasa una quinta parte del petróleo mundial- han disparado los precios del crudo y han alimentado crecientes preocupaciones sobre una crisis energética global.

En las primeras operaciones, el precio al contado del crudo Brent, el referente internacional, rondaba los 115 dólares, casi un 60% más que cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra con ataques contra Irán el 28 de febrero.

A medida que ha aumentado la presión sobre Trump para poner fin al conflicto, Estados Unidos presentó a Irán un plan de 15 puntos que incluye que acepte abrir el estrecho de Ormuz a la navegación. Irán, por su parte, elaboró un plan de cinco puntos con sus propias condiciones, entre ellas mantener su soberanía sobre la vía marítima clave.

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Pakistán anunció el domingo que pronto acogería conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo información inmediata desde Washington o Teherán, y no estaba claro si las discusiones sobre la guerra de un mes serían directas o indirectas.

El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, señaló que las conversaciones se celebrarían “en los próximos días”.

Trump dice que la diplomacia va bien, pero sugiere una posible expansión militar

Trump dijo el domingo por la noche a los periodistas a bordo del Air Force One que Estados Unidos estaba negociando “directa e indirectamente” con Irán, aunque Irán ha insistido en que no ha mantenido conversaciones con Washington.

“Nos está yendo extremadamente bien en esa negociación, pero nunca se sabe con Irán porque negociamos con ellos y luego siempre tenemos que volarlos”, afirmó Trump.

Antes, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, desestimó las conversaciones en Pakistán y las calificó de tapadera para que más tropas estadounidenses lleguen a la zona. Según medios estatales, dijo que las fuerzas iraníes estaban “esperando la llegada de tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar para siempre a sus socios regionales”.

En la entrevista con el Financial Times, Trump sugirió que podría implicar un compromiso de más largo plazo si Estados Unidos decidiera intentar tomar la isla de Kharg, al afirmar que “significaría que tendríamos que estar allí por un tiempo”.

“No creo que tengan ninguna defensa”, añadió. “Podríamos tomarla muy fácilmente”.

Estados Unidos ya lanzó una vez ataques aéreos dirigidos a posiciones militares en la isla. Irán ha amenazado con lanzar su propia invasión terrestre de países árabes del Golfo y minar el golfo Pérsico si tropas estadounidenses desembarcan en su territorio.

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Llevar una fuerza de invasión anfibia hasta Kharg implicaría transitar el estrecho de Ormuz y la mayor parte del golfo Pérsico. Expertos señalan que mantener la isla también sería un desafío, porque además de sus misiles y drones, quedaría bien dentro del alcance de la artillería desde el territorio continental iraní.

Momento en que aeropuerto de Dubái es impactado por explosivo dron de Irán Este video refleja el caos en los Emiratos Árabes Unidos, como consecuencia de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Irán confirmó el lunes que el jefe de la Marina de la Guardia Revolucionaria, el contralmirante Alireza Tangsiri, había muerto en un ataque aéreo israelí, como Israel afirmó la semana pasada. La Guardia Revolucionaria elogió los esfuerzos del almirante en un comunicado, en particular por ayudar a Irán a mantener su control sobre el estrecho de Ormuz.

“Cada combatiente es un Tangsiri, y veremos qué sorpresas traerán en los días y meses venideros”, señaló.

Aumenta el número de muertos

En Irán, las autoridades dicen que más de 1,900 personas han muerto, mientras que en Israel se han reportado 19 fallecidos.

En Líbano, funcionarios indicaron que más de 1,200 personas han muerto y más de 1 millón han sido desplazadas. Israel anunció el lunes que otro de sus soldados había muerto allí, el sexto durante la guerra.

En Irak, donde grupos de milicias respaldadas por Irán han entrado en el conflicto, han muerto 80 miembros de las fuerzas de seguridad.

En los estados del Golfo, 20 personas han muerto. Cuatro han muerto en la Cisjordania ocupada.

Trece miembros del servicio de Estados Unidos han muerto en la guerra.

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