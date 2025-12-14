Dos hombres armados matan a 9 personas en la playa de Bondi en Australia

Sídney - Dos hombres armados mataron a tiros a nueve personas el domingo en la playa de Bondi, Sídney, informó la policía. Un hombre armado fue abatido por la policía y el segundo fue arrestado.

El sospechoso se encontraba en estado crítico, dijeron las autoridades. Había una enorme operación de emergencia en marcha.

Once personas resultaron heridas, según un comunicado de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, donde se encuentra Sídney. Dos de los heridos eran agentes de policía.

Las autoridades australianas no han confirmado cuál fue el objetivo del tiroteo masivo. Cientos de personas se habían reunido para un evento en la playa de Bondi llamado Janucá junto al Mar, que celebraba el inicio del festival judío de Janucá.

La policía dijo que su operación estaba “en curso” y que “varios objetos sospechosos ubicados en las cercanías” estaban siendo examinados por agentes especialistas.

Imágenes dramáticas aparentemente filmadas por un testigos y emitidas en canales de televisión australianos mostraron a alguien que parecía abordar y desarmar a uno de los hombres armados, antes de apuntarle con el arma del hombre.

Los servicios de emergencia recibieron un aviso para acudir a Campbell Parade alrededor de las 6:45 de la tarde por reportes de disparos, dijo la policía.

Medios de comunicación locales hablaron con transeúntes afectados y manchados de sangre que presenciaron lo ocurrido. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, describió los reportes e imágenes provenientes de la escena como “profundamente angustiosos”.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, dijo que sus pensamientos estaban con todos los afectados.

“Las escenas en Bondi son impactantes y angustiosas”, dijo. “La policía y los servicios de emergencia están en el lugar trabajando para salvar vidas”.

Las muertes por tiroteos masivos en Australia son extremadamente raras. Una masacre en 1996 en la ciudad de Port Arthur, Tasmania, donde un único hombre armado mató a 35 personas, llevó al gobierno a endurecer drásticamente las leyes de armas y dificultó mucho más que los australianos adquirieran armas de fuego.

Tiroteos masivos significativos en este siglo incluyeron dos asesinatos-suicidios con un saldo de cinco personas en 2014, y siete en 2018, en los que los hombres armados mataron a sus propias familias y a sí mismos.

En 2022, dos agentes de policía fueron asesinados a tiros por extremistas cristianos en una propiedad rural en el estado de Queensland. Los tres tiradores en ese incidente, teóricos de la conspiración que odiaban a la policía, también fueron abatidos por los agentes después de un asedio de seis horas en la región de Wieambilla, junto con uno de sus vecinos.

