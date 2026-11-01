Dos muertos, varios desaparecidos y 80 evacuados por inundaciones en islas Galápagos

A dos se elevó la cifra de fallecidos por las intensas lluvias que por varias horas azotaron la región insular de Ecuador, provocando inundaciones en una isla de las turísticas Galápagos, informaron el sábado las autoridades. Otras dos personas siguen desaparecidas y casi un centenar fueron evacuadas.

La isla de Santa Cruz soportó la noche del viernes un fuerte temporal, en un escenario de fortalecimiento del fenómeno El Niño, que desbordó encañadas e inundó viviendas en al menos seis zonas habitadas, indicó un reporte del Sistema de Seguridad ECU911.

Más tarde, la titular del Comité de Operaciones de Emergencia de Santa Cruz, Fanny Uribe, entregó a la prensa un saldo oficial de dos muertos.

“Es lamentable lo que ha sucedido”, declaró.

La isla fue declarada en emergencia, informó en X la secretaria nacional de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, y dijo que se levanta información para determinar el número de personas afectadas.

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En tanto, el ministro de Transporte, Roberto Luque, quien preside del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel nacional, señaló en la misma red social que se activaron brigadas médicas para la atención de la población y de personal para el apoyo en las tareas de evacuación y entrega de ayuda humanitaria.

Una vivienda colapsó y otras quedaron inundadas. El servicio de electricidad se suspendió y 80 personas debieron ser acogidas en un coliseo de la ciudad, de acuerdo con la información oficial.

Las operaciones en el aeropuerto local fueron suspendidas y se retomaron en horas de la tarde.

Personal de los bomberos y la fuerza pública permanece desplegado en la zona para las tareas de rescate y evacuación.

La comunidad científica había advertido además sobre el impacto de El Niño en las especies de flora y fauna únicas de las Galápagos, declaradas en 1978 por la Unesco como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Un informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) registra al momento el desbordamiento de 14 ríos en todo el territorio continental e insular ecuatoriano, con un mayor impacto en el litoral.