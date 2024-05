Ejecutan operación militar en el sur de Brasil para rescatar a las víctimas de las inundaciones

El Ejército, la Marina y la Fuerza Área se han sumado a los esfuerzos para rescatar y atender a las cientos de personas que continúan incomunicadas desde la semana pasada, cuando un temporal de lluvias, que aún no ha terminado, golpeó con dureza el estado de Rio Grande do Sul.

Desde el inicio, el gobernador de este estado fronterizo con Uruguay y Argentina, Eduardo Leite, dijo que enfrentaban una “situación de guerra” y el Gobierno central no dudó en movilizar a los tres brazos de las Fuerzas Armadas .

42 aviones, 243 barcos y 2,500 vehículos sobre el terreno

Llegar por tierra a las zonas más afectadas es una odisea desesperante. Roger Silva, comandante de los hospitales de campaña que el Ejército va a montar en Rio Grande do Sul, asegura que han “hecho un esfuerzo muy grande para traer el hospital. Esta ciudad fue muy afectada por las inundaciones” .

“Abandonamos todo”

Ahora no sabe a dónde ir. “Aún no me han dicho nada”, lamenta. Sus parientes están en la misma situación. Sus casas también yacen bajo el agua.