29 de octubre de 2025
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

El César equivocado los salvó: alumnos se libran de tomar examen por estudiar al gobernante que no era

Maestros en Australia enseñaron por error sobre Augusto César en lugar de Julio César, lo que llevó a la exención

29 de octubre de 2025 - 9:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ministro de Educación de Queensland, John-Paul Langbroek, en Sídney. (STEVEN MARKHAM)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Melbourne, Australia - Profesores de nueve escuelas secundarias en el noreste de Australia descubrieron días antes de un examen de historia antigua que, por error, habían enseñado a sus alumnos sobre el gobernante romano equivocado: Augusto César en lugar de su predecesor, Julio César.

RELACIONADAS

Los estudiantes de Queensland terminaron exentos del examen estatal el miércoles, mientras que el ministro de educación, John-Paul Langbroek, dijo que investigaría la confusión y describió la experiencia de los estudiantes como “extremadamente traumática”.

Dado que el error en el plan de estudios se descubrió el lunes, las escuelas solicitaron —y se les concedió— una exención del examen para sus estudiantes, incluso cuando los estudiantes de secundaria en pánico estaban aprendiendo sobre las hazañas de Julio César como general y estadista romano.

“Estoy muy descontento con la situación”, dijo Langbroek a los periodistas al anunciar que los 140 estudiantes de último año afectados por la confusión no tendrían que rendir el examen.

Langbroek dijo que se aseguraría de que esos estudiantes “no se vieran perjudicados de ninguna manera”.

Aún así, el incidente provocó una ola de críticas.

Los padres se quejaron de que el pánico creado en torno al examen de historia antigua había distraído a sus hijos de la preparación para otros exámenes, incluido un examen anterior el miércoles.

El examen representa el 25% de las calificaciones de los estudiantes para el año. Los estudiantes que fueron eximidos de la prueba del miércoles recibirían crédito en función de su evaluación para el 75% restante de sus calificaciones.

La autoridad curricular y de evaluación de Queensland dijo que hace dos años les había dicho a las 180 escuelas secundarias del estado que el tema del examen de historia antigua cambiaría a Julio César en 2025. El tema había sido Augusto César durante los cuatro años anteriores.

Tags
Breaking NewsAustraliaEscuelas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
