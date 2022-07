Tokio - El ex primer ministro japonés Shinzo Abe presenta una insuficiencia cardíaca tras ser aparentemente alcanzado por disparos de escopeta durante un acto electoral este viernes, informaron hoy las autoridades locales.

El político fue trasladado en ambulancia a un hospital tras el incidente y los servicios sanitarios están tratando de que recupere sus constantes vitales, según señalaron las autoridades de la ciudad de Nara, al oeste de Japón, donde tuvo lugar el ataque.

Un funcionario de bomberos dijo que el ex primer ministro no estaba respirando y su corazón no latía cuando era llevado a hospital.

La televisora pública NHK difundió tomas en las que se ve a Abe desplomarse sobre la calle y a varios guardias de seguridad correr hacia él. El ex premier se agarraba el pecho al caer y tenía la camisa empapada de sangre.

Testigos reportaron haber escuchado detonaciones cuando Abe se encontraba de pie pronunciando un discurso de campaña antes de los comicios del domingo para la cámara alta del Parlamento.

Posteriormente, la policía japonesa indicó haber detenido a un hombre en el lugar bajo sospecha de intento de asesinato, por disparar supuestamente con escopeta al ex primer ministro nipón.

El detenido, cuya identidad no ha trascendido, habría disparado a Abe por la espalda mientras el político ofrecía el discurso.

El incidente se produjo a eso de las 11:30 de la mañana, hora local, y en presencia de numerosos ciudadanos que asistían al acto de campaña o transitaban cerca de la estación de Yamato-Saidaiji.

El líder conservador se encontraba hoy en un acto de campaña para las elecciones parciales a la Cámara Alta de la Dieta (Parlamento de Japón) que se celebran este domingo, en las que el Partido Liberal Democrático (PLD) de Abe y del actual primer ministro, Fumio Kishida, espera revalidar su amplia mayoría.

Los mítines electorales suelen celebrarse en Japón en plena calle y con escasas medidas de seguridad, debido al bajo índice de criminalidad y de ataques con armas de fuego propios del país asiático.

El ataque conmocionó a un país que es considerado uno de los más seguros del mundo y que tiene algunas de las leyes de control de armas más estrictas del planeta.

Una insuficiencia cardíaca significa que el corazón no puede bombear suficiente sangre y suministrar el oxígeno necesario al resto del cuerpo. En Japón, los funcionarios utilizan a veces el término para describir situaciones en las que las víctimas ya no están vivas, pero antes de que se haya hecho una declaración formal de muerte.

Abe, de 67 años, dejó de ser primer ministro en septiembre de 2020 por motivos, tras convertirse en el político japonés más duradero en el puesto. Según dijo, había reaparecido un problema de salud crónico. Abe padece colitis ulcerosa desde la adolescencia y ha dicho que la enfermedad se controlaba con tratamiento.

En su momento dijo a los periodistas que era “desgarrador” dejar muchos de sus objetivos sin cumplir. Habló de su fracaso a la hora de resolver la cuestión de los japoneses secuestrados hace años por Corea del Norte, una disputa territorial con Rusia y una revisión de la Constitución japonesa que renuncia a la guerra.