El Gobierno venezolano quiere demostrar que opera libre del control de Estados Unidos

El gobierno venezolano trató el lunes de mostrar a su pueblo y al mundo que el país está siendo dirigido de manera independiente y no controlado por Estados Unidos, tras el sorprendente arresto el fin de semana de Nicolás Maduro, el líder autoritario que había gobernado durante casi 13 años.

Los legisladores alineados con el partido gobernante, incluido el hijo de Maduro, se reunieron en la capital, Caracas, para seguir con una ceremonia de juramentación programada de la Asamblea Nacional para un mandato que durará hasta 2031. Reeligieron a su presidente de siempre -el hermano de la recién nombrada presidenta interina, Delcy Rodríguez- y pronunciaron discursos centrados en condenar la captura de Maduro el sábado por fuerzas estadounidenses.

“Si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país estará a salvo. Hoy es Venezuela. Mañana, puede ser cualquier nación que se niegue a someterse”, dijo el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, en el palacio legislativo en su primera aparición pública desde el sábado. “Este no es un problema regional. Es una amenaza directa a la estabilidad política mundial”.

Nicolás Maduro llega a tribunal federal en Nueva York. El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llegó este lunes junto a su esposa, Cilia Flores, al tribunal de Manhattan donde comparecerá por primera vez ante un juez federal por los cargos de narcoterrorismo que el gobierno de Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York.

Maduro Guerra, también conocido como “Nicolasito”, exigió que su padre y su madrastra, Cilia Flores, sean devueltos al país sudamericano y pidió apoyo internacional. Maduro Guerra, el único hijo del depuesto líder, también denunció haber sido nombrado co-conspirador en la acusación federal contra su padre y Flores.

Mientras los legisladores venezolanos se reunían, Maduro compareció por primera vez ante un tribunal estadounidense por los cargos de narcoterrorismo que la administración Trump utilizó para justificar su captura y traslado a Nueva York. Maduro se declaró “inocente” y un “hombre decente” al declararse no culpable de los cargos federales de narcotráfico.

Estados Unidos se apoderó de Maduro y Flores en una operación militar el sábado, capturándolos en su casa en una base militar. El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos “dirigiría” Venezuela temporalmente, pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo el domingo que no gobernaría el país día a día más allá de hacer cumplir una " cuarentena petrolera existente."

Rubio dijo que Estados Unidos estaba utilizando la presión sobre la industria petrolera de Venezuela como una forma de impulsar cambios en la política. “Esperamos ver que habrá cambios, no sólo en la forma en que se gestiona la industria petrolera en beneficio del pueblo, sino también para que detengan el narcotráfico”, dijo Rubio en “Face the Nation” de la CBS.

El domingo, Rodríguez dijo que Venezuela está buscando “relaciones respetuosas” con los EE.UU., un cambio de un tono más desafiante que golpeó en el período inmediatamente posterior a la captura de Maduro.

“Invitamos al Gobierno de Estados Unidos a colaborar con nosotros en una agenda de cooperación orientada al desarrollo compartido en el marco del derecho internacional para fortalecer la convivencia comunitaria duradera”, dijo Rodríguez en un comunicado. Su mensaje conciliador llegó después de que Trump amenazara con que podría “pagar un precio muy alto” si no se plegaba a las exigencias estadounidenses.

Antes de jurar el cargo, la legisladora venezolana Grecia Colmenares dijo que daría “todos los pasos de gigante para traer de vuelta (a Venezuela) al más valiente de los valientes, Nicolás Maduro Moreno, y a nuestra primera dama, Cilia Flores.”

“Juro por el destino compartido que nos merecemos”, dijo.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo el lunes que la administración Trump está haciendo planes preliminares para reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir las deliberaciones internas de la administración, dijo que habían comenzado los primeros preparativos “para permitir una reapertura” de la embajada en Caracas en caso de que Trump decidiera devolver a los diplomáticos estadounidenses al país.

