22 de noviembre de 2025
84°nubes dispersas
El papa acepta la renuncia del obispo de Cádiz quien enfrenta acusación de abusos sexuales

El Vaticano comunicó la aceptación de la dimisión sin explicar, como es habitual, los motivos de la decisión

22 de noviembre de 2025 - 9:41 AM

El Papa León XIV dirige la Audiencia del Jubileo en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, 22 de noviembre de 2025. (Papa) EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI (Agencia EFE)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe, localidad española al sur de Madrid.

En su boletín del sábado, el Vaticano comunicó la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar (cómo es habitual) los motivos de la decisión.

Por el momento no se ha nombrado un sucesor y fue designado como administrador Apostólico al obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, según informó la Conferencia Episcopal Española.

Zornoza, como es obligación para los prelados, puso hace quince meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del papa, pero por el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice no había sido aceptada.

Aunque dejar algún tiempo más en la diócesis es algo que suele ser bastante habitual mientras se busca a un sustituto.

Solo a finales de septiembre, León XIV eligió a su sucesor como prefecto del dicasterio para los Obispos, el italiano Filippo Iannone, que tomó posesión el 15 de octubre y es el responsable último de entregar la elección y las renuncias de los prelados al papa.

La publicación por parte del diario ‘El País’ de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis madrileña de Getafe y la noticia de que está siendo investigado podría haber acelerado la decisión de León XIV.

El rotativo informó de que Zornoza estaba siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en los años 90.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó esta semana que el papa estaba informado del caso después de una reunión con él antes de la Asamblea Plenaria y recordó que la renuncia era potestad del pontífice.

Por su parte, León XIV explicó al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que “hay que permitir que siga la investigación” en el Vaticano y después, según concluya, llegarán “la consecuencias”.

Zornoza defendió su inocencia y suspendió “temporalmente su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo del que no se había informado previamente.

