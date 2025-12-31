Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
El papa recuerda un 2025 marcado por la muerte del “añorado” Francisco

El pasado abril falleció el primer pontífice jesuita

31 de diciembre de 2025 - 9:27 AM

El Papa León XIV. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El papa León XIV ha lamentado este miércoles que el 2025 que está a punto de concluir haya estado marcado por la “devastación” de la guerra y la muerte de Francisco, durante la última audiencia general con los fieles.

“El año que ha pasado ha estado marcado por eventos importantes: algunos felices, como la peregrinación de tantos fieles con ocasión del Año Santo”, destacó el pontífice en su catequesis ante miles de fieles que le escuchaban en plaza de San Pedro desafiando el frío.

Pero, en esta última audiencia del año, también recordó algunos momentos “dolorosos”, como el fallecimiento del “añorado” Francisco el pasado abril, a quien él mismo ha sucedido, y por “los escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, denunció.

“Al concluir el año, la Iglesia nos invita a poner todo frente al Señor, encomendándonos a Su Providencia y pidiéndole que se renueven, en nosotros y a nuestro alrededor, en los días venideros, los prodigios de su gracia y de su misericordia”, instó.

Un cartel entre el público en la Plaza de San Pedro lee "Adiós padre, maestro y poeta".Lucas Pedro rinde homenaje al pontífice frente a la Catedral de Buenos Aires, en Argentina.La elección de la basílica también tiene relevancia simbólica dados sus lazos con la orden religiosa a la que pertenecía Francisco. San Ignacio de Loyola, quien fundó los jesuitas, celebró su primera misa en el templo el día de Navidad de 1538.
1 / 58 | En imágenes: miles de personas dan el último adiós al papa Francisco. Un cartel entre el público en la Plaza de San Pedro lee "Adiós padre, maestro y poeta". - FILIPPO MONTEFORTE

Así, el pontífice recomendó meditar sobre lo obtenido de Dios en el último año y “hacer un honesto examen de conciencia, valorar nuestra respuesta a sus dones y pedir perdón por todos los momentos en los que no hemos sabido atesorar sus inspiraciones e invertir mejor los talentos que nos ha confiado”.

Por otro lado celebró la experiencia del Jubileo, abierto por Francisco y que León XIV cerrará el próximo 6 de enero para poner fin a un año en el que millones de peregrinos de todo el mundo han pasado por Roma para cruzar la Puerta Santa en busca de perdón.

“Muchos peregrinos han venido desde todas las partes del mundo a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje, cuya meta última transciende el espacio y el tiempo, para cumplirse en el encuentro con Dios y en la plena y eterna comunión con Él”, apuntó.

Afable, moderado, reservado, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, desde este jueves el papa León XIV, fue una de las grandes apuestas de Francisco, que lo designó responsable de los obispos de todo el mundo y de su comisión para Latinoamérica.Este misionero de la antigua Orden de San Agustín, que también tiene nacionalidad peruana, ha sido en los últimos años un estrecho colaborador del difunto papa Francisco y entró a su estilo, discretamente, en la lista de 'papables' para este cónclave, como un 'outsider' en medio de otros grandes nombres.Robert Prevost obtuvo en 2015 la nacionalidad peruana tras pasar gran parte de su vida religiosa en el país andino.
1 / 19 | FOTOS: ¿Quién es Robert Prevost, el nuevo papa León XIV?. Afable, moderado, reservado, el cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, desde este jueves el papa León XIV, fue una de las grandes apuestas de Francisco, que lo designó responsable de los obispos de todo el mundo y de su comisión para Latinoamérica. - The Associated Press

Antes de la audiencia general, León XIV recorrió una abarrotada plaza vaticana a bordo del ‘papamóvil’ para bendecir a numerosos niños y saludar a los fieles, entre los que se encontraba un grupo de 35 jóvenes palestinos llegados a Roma por el Jubileo.

Esta tarde clausurará el año con la última misa en la basílica de San Pedro en la que se entonará el tradicional himno del ‘Te Deum’ en señal de agradecimiento.

