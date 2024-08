El Vaticano reconoce el “gran valor” de Elenita de Jesús, pero aclara que no es la Virgen María

Ciudad del Vaticano - El Vaticano aclaró sobre los supuestos eventos sobrenaturales relacionados con el Santuario de la Santa Montaña, en Puerto Rico , que Elenita de Jesús no es la Virgen María, como se había atribuido, y por tanto no se puede declarar la sobrenaturalidad.

El purpurado, explica que tras leer la documentación enviada por el obispo de Caguas, Eusebio Ramos Morales, “ante cualquier intento de atribuir a Elenita de Jesús la identidad del Señor, o de María Santísima, el juicio no puede ser otro que “constat de non sobrenaturalitate” y por tanto por la cual “el obispo diocesano está autorizado por el dicasterio a declarar que el fenómeno es reconocido como no sobrenatural”.