Emiten advertencia de tsunami para Alaska y partes del Pacífico tras potente terremoto de magnitud 8.7

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) indicó por su parte que el sismo se produjo como resultado de un fallamiento inverso superficial y estima que las olas podrían llegar a las 4:46 a.m. del miércoles en Shemya, a las 5:46 a.m. en Adak y a las 8:06 a.m. en Saint Paul.