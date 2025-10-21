En suspenso reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania

Washington— Los planes para que el presidente estadounidense Donald Trump se reúna con el líder ruso Vladímir Putin en Budapest para hablar sobre la guerra en Ucrania quedaron en suspenso luego de una llamada entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso, Serguéi Lavrov, dijo el martes un funcionario estadounidense.

La reunión se anunció la semana pasada. El funcionario que informó solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente.

Las idas y venidas sobre los planes de Trump son el más reciente obstáculo en los esfuerzos del mandatario por resolver un conflicto que lleva ya casi cuatro años.

No se había fijado una fecha para la cumbre de Budapest, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó el martes que no había sensación de urgencia. “Se necesita preparación, una preparación seria”, dijo a los periodistas.

Por otra parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y líderes europeos acusaron el martes a Putin de dar largas en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la invasión de Ucrania y se opusieron a cualquier iniciativa para que Kiev ceda tierras capturadas por las fuerzas rusas a cambio de paz, como en ocasiones ha sugerido Trump.

Ocho líderes europeos, así como altos funcionarios de la Unión Europea, dijeron en una declaración conjunta que tienen la intención de seguir adelante con los planes para utilizar los miles de millones de dólares de activos congelados de Moscú en el extranjero para ayudar a Kiev a ganar la guerra, a pesar de algunas dudas sobre la legalidad y las consecuencias de la medida.

La declaración expresó apoyo a los esfuerzos de paz de Trump en Ucrania.

Zelensky señaló que Putin había regresado a la diplomacia, al llamar a Trump la semana pasada después de que el presidente estadounidense dijera que podría suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Pero “en cuanto la presión disminuyó un poco, los rusos comenzaron a intentar abandonar la diplomacia, posponer el diálogo”, dijo Zelensky el martes en una publicación de Telegram.

“Necesitamos terminar esta guerra, y solo la presión llevará a la paz”, señaló.

La declaración europea estableció un punto de referencia al decir que los líderes “siguen comprometidos con el principio de que las fronteras internacionales no deben cambiarse por la fuerza”.

El mes pasado, Trump revirtió su arraigada posición de que Ucrania tendría que ceder territorio y dijo que podría llegar a recuperar todo el territorio que ha perdido ante Rusia. Sin embargo, después de una llamada telefónica con Putin la semana pasada y una reunión posterior con Zelensky el viernes, Trump cambió de nuevo su posición y pidió a Kiev y Moscú que “se detengan dónde están” en la guerra de más de tres años.

El domingo, Trump dijo que la región industrial del Donbás, en el este de Ucrania, debería ser “dividida”, dejando la mayor parte en manos rusas.

Trump dijo el lunes que, si bien cree que es posible que Ucrania pueda derrotar a Rusia en última instancia, ahora duda que eso suceda.

Los líderes ucranianos y europeos están haciendo grandes esfuerzos para mantener a Trump de su lado.

“Apoyamos firmemente la posición del presidente Trump de que los combates deben detenerse de inmediato y que la línea de contacto actual debe ser el punto de partida de las negociaciones”, decía la declaración. “Todos podemos ver que Putin sigue eligiendo la violencia y la destrucción”.

La dinámica del compromiso de Trump con el mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha tenido altibajos mientras busca un acuerdo de paz.

Rusia ocupa alrededor de una quinta parte de Ucrania, pero dividir su país a cambio de paz es inaceptable para las autoridades de Kiev.

Además, un conflicto congelado en la línea de frente actual podría enquistarse y las áreas ocupadas de Ucrania ofrecen a Moscú una plataforma para nuevos ataques en el futuro, como temen los funcionarios ucranianos y europeos.

La declaración de los líderes de Ucrania, Reino Unido, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Polonia, Dinamarca y funcionarios de la UE se produjo al inicio de una semana que, según dijo Zelensky el lunes, sería “muy activa en diplomacia”.

Es probable que se discutan más sanciones económicas internacionales contra Rusia en una cumbre de la UE en Bruselas el jueves.

“Debemos aumentar la presión sobre la economía de Rusia y su industria de defensa, hasta que Putin esté listo para hacer la paz”, decía la declaración del martes.