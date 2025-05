También lo describe como un joven alto y atlético, más bien callado y observador, aunque una vez que entablaba amistad se transformaba en un ser apasionado, vehemente y sensible. Tenía registro de barítono.

Según la leyenda, contaba con todo un historial de amores tormentosos y de lo más variados, entre los que se destaca su amorío con “Cubita la bella”, trapecista del circo Montalvo, a quien Junco dedicó su bolero “Por ti”. Una historia que se interrumpió de un día para otro, cuando una madrugada el circo levantó la carpa y se fue para no volver. También tuvo flirteos con mujeres mayores que él, como la poetisa Rosa América Cohalla, y hasta habría estado enamorado de una monja.

Un flechazo de amor

De todas maneras, no pudieron impedir que la historia siguiera adelante. Como amantes en las sombras, sus citas continuaron en secreto mientras el amor prosperaba en cada encuentro. Así las cosas, una pésima noticia ensombreció el romance, cuando de la noche a la mañana, Pedro Junco fue diagnosticado con tuberculosis, una enfermedad que por aquellos años era un pasaje a la muerte.

Según el relato de Martínez Malo, el 9 de marzo de 1939 Junco tuvo un ataque de tos habiendo expectorado sangre, por lo que tuvo que ser aislado. En abril de 1943, la crisis se repitió y debió ser internado en la Clínica Damas de la Covadonga, en La Habana. Era parte del protocolo aislarlo por completo para que no contagiara a otras personas.

“Atiéndeme, quiero decirte algo, que quizás no esperes, doloroso tal vez / Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablarte, y así lo haré”, anotó en un papel los primeros versos del bolero que inmortalizaría su amor.

Lo enterraron en su ciudad natal. Cuenta la historia que aquel día el tránsito se paralizó, los comercios cerraron sus puertas y la emisora de radio local se declaró en duelo. El ataúd, cubierto con la bandera cubana, fue llevado en andas por la calle Martí, la arteria principal de su ciudad. Las mujeres arrojaban flores al paso del cortejo, mientras los asistentes entonaban la canción que, con los años, convirtió aquel romance secreto en un himno inmortal: “Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más / No es falta de cariño. Te quiero con el alma / Te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien... / Te digo adiós”.