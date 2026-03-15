Estados Unidos atacó la isla iraní de Kharg, clave para su economía y seguridad

JERUSALÉN - Las islas situadas frente a la costa de Irán se han convertido en el foco más reciente de la guerra después de que un ataque de Estados Unidos destruyera la semana pasada instalaciones militares en la isla de Kharg, vitales para la red petrolífera iraní.

El ataque del viernes a la isla del Golfo Pérsico dejó intacta su infraestructura petrolera y se siguieron viendo buques llegando y cargando combustible, según las imágenes de satélite publicadas el sábado y el domingo por la plataforma TankerTrackers.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Estados Unidos “borró totalmente” los activos militares de la isla, pero advirtió que si Irán o cualquier otro interfiere con los barcos que pasan por el estrecho de Ormuz, reconsiderará su decisión de no atacar la infraestructura petrolera.

Las islas iraníes representan sólo una pequeña parte de su territorio, pero tienen una gran importancia debido a sus instalaciones petrolíferas y a su situación estratégica.

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1 / 14 | Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán . En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. - The Associated Press 1 / 14 Terribles imágenes: así quedó la escuela primaria de niñas bombardeada en Teherán En esta imagen, publicada por el departamento de medios extranjeros del gobierno iraní se puede ver la preparación de las fosas para las víctimas del bombardeo a la escuela primaria de niñas el 28 de febrero pasado, en Minab. The Associated Press Compartir

Esto es lo que hay que saber sobre las islas iraníes del Golfo Pérsico hasta el Estrecho de Ormuz:

Isla Kharg

“Quien controla la isla de Kharg, controla el destino de esta guerra”, publicó el sábado en las redes sociales el senador estadounidense Lindsey Graham, uno de los estrechos aliados republicanos de Trump.

La pequeña isla de coral, a unos 33 kilómetros de la costa iraní, es la principal terminal por la que pasan casi todas las exportaciones de petróleo de Irán. Irán ha exportado 13.7 millones de barriles desde que empezó la guerra.

Irán obtiene una parte importante de sus ingresos del petróleo, cuyos envíos van a parar a países como China. La ampliación de los ataques contra Kharg no sólo perjudicaría aún más al actual gobierno de Irán, sino que también podría socavar la viabilidad de lo que eventualmente pudiera sustituirlo.

La isla cuenta con tanques de almacenamiento y viviendas para miles de trabajadores. Las gacelas deambulan libremente cerca de las refinerías y depósitos que hacen de Kharg uno de los activos más valiosos -y delicados- de Irán.

También alberga una fortaleza medieval portuguesa y las ruinas de uno de los monasterios cristianos más antiguos del Golfo Pérsico.

Petras Katinas, investigador sobre energía del Royal United Services Institute, afirmó que la isla de Kharg era fundamental para la financiación del gobierno y el ejército iraníes.

Si Irán perdiera el control allí, sería difícil que el país funcionara, a pesar de que la isla no es un objetivo militar o nuclear, dijo.

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“No importa qué régimen esté en el poder: el nuevo o el viejo”, dijo Katinas. Una toma de posesión daría a Estados Unidos influencia en las negociaciones con Irán porque la isla es “el principal nodo” de su economía.

El equipo de análisis de materias primas globales de JPMorgan advirtió la semana pasada en una nota de inversión que un ataque a la isla tendría importantes repercusiones económicas o “detendría inmediatamente el grueso de las exportaciones de crudo de Irán, lo que probablemente desencadenaría graves represalias en el estrecho de Ormuz o contra las infraestructuras energéticas regionales”.

Los ataques del viernes alcanzaron más de 90 objetivos, entre ellos defensas aéreas, un radar, el aeropuerto y una base de aerodeslizadores, según el análisis por satélite realizado por el Proyecto de Amenazas Críticas del Instituto para el Estudio de la Guerra y el American Enterprise Institute.

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Abu Musa y el Tunb Mayor y Menor

Irán afirmó que Estados Unidos también había atacado Abu Musa, una de las tres pequeñas islas que desde hace tiempo constituyen una línea de frente en las tensiones entre Irán y los Estados del Golfo aliados de Estados Unidos.

Las fuerzas iraníes tomaron las islas en noviembre de 1971, días después de que el Reino Unido se retirara del Golfo y justo antes de que los jeques se unieran para formar los Emiratos Árabes Unidos. Irán mantiene activos militares y guarniciones en las islas.

La disputa territorial sobre las islas sigue siendo uno de los puntos conflictivos más persistentes del Golfo. El Mando Central de Estados Unidos no reconoció de inmediato la afirmación de Irán de haber atacado Abu Musa.

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Isla Qeshm

La mayor isla del Golfo Pérsico está situada cerca del estrecho de Ormuz y en ella viven unos 150,000 habitantes.

El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, afirmó que Estados Unidos atacó una planta desalinizadora en la isla el 8 de marzo, una afirmación no reconocida por Washington.

“Atacar la infraestructura de Irán es una medida peligrosa con graves consecuencias”, advirtió Araghchi en un post publicado el 7 de marzo en X. “Estados Unidos sentó este precedente, no Irán”.

La desalinizadora suministraba agua a unos 30 pueblos.

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