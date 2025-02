Estados Unidos devuelve decenas de pasaportes sin visas que habían sido gestionadas por el Estado cubano

La Habana — Estados Unidos rechazó “decenas de pasaportes” cubanos y no otorgó visas que habían sido gestionadas por dependencias del Estado cubano en los últimos días , como por ejemplo para deportistas que deben llegar a un torneo de baloncesto, informaron el viernes autoridades de la cancillería isleña.

“Podemos confirmar que en las últimas horas el gobierno de Estados Unidos devolvió sin visar decenas de pasaportes y comunicó que se suspende el mecanismo de solicitud de un grupo de categorías de visas que se utilizan para funcionarios del Estado y sus dependencias”, dijo a The Associated Press en una declaración escrita el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

Durante la gestión de Joe Biden en la Casa Blanca no hubo grandes cambios, pero días antes de terminar su período sacó a la isla de una lista de países que patrocinan el terrorismo y que había ocasionado muchas dificultades en el comercio exterior de la nación caribeña. En su nueva gestión Trump volvió a incluirla.

Un pedido de comentarios a la embajada de Estados Unidos en Cuba sobre la negativa de entregar visas y la devolución de pasaportes no fue contestado en lo inmediato.

La negativa obedecería a una disposición de Estados Unidos de 2020 de rechazar la entrega de visas a países que no cooperen con la devolución de inmigrantes, indicó a AP una fuente diplomática cubana que prefirió no ser identificada pues no estaba autorizada a ofrecer detalles al respecto.