Estados Unidos envía destructores con misiles cerca de Venezuela para presionar a los cárteles de la droga

Washington - Estados Unidos está desplegando tres destructores de misiles guiados Aegis en aguas cercanas a Venezuela como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según un funcionario estadounidense informado sobre la planificación.

Se espera que el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson lleguen pronto, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a comentar y habló el martes bajo condición de anonimato.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos antinarcóticos. El funcionario, que no estaba autorizado a comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques se desplegarían “en el transcurso de varios meses”.

El despliegue de destructores y personal estadounidenses se produce cuando Trump ha presionado para que se utilice el ejército de Estados Unidos para frustrar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas a las comunidades estadounidenses y por perpetuar la violencia en algunas ciudades de Estados Unidos.

Trump también ha presionado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que coopere más en materia de seguridad que su predecesor, siendo específicamente más agresiva en la persecución de los cárteles de México. Pero ella ha trazado una línea clara en lo que respecta a la soberanía de México, rechazando las sugerencias de **Donald Trump** y otros de intervención del ejército de Estados Unidos.

En febrero, Trump designó a Tren de Aragua de Venezuela, MS-13 en El Salvador y seis grupos con sede en México como organizaciones terroristas extranjeras. Su administración republicana también ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración contra presuntos miembros de pandillas.

La designación normalmente se reserva para grupos como al-Qaida o el grupo Estado Islámico que utilizan la violencia con fines políticos, no para anillos criminales centrados en el dinero como los cárteles latinoamericanos.

Pero el gobierno de Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los grupos —incluido el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y los violentos impulsos para extender su territorio— justifican la designación.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos había aumentado sus amenazas contra Venezuela y anunció que iba a ordenar el despliegue de más de 4.5 millones de miembros de la milicia en todo el país. Las milicias fueron creadas por el entonces presidente Hugo Chávez para incorporar a voluntarios que pudieran ayudar a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

“El imperio se ha vuelto loco y ha renovado sus amenazas a la paz y la tranquilidad de Venezuela”, dijo Maduro en un evento en Caracas, sin mencionar ninguna acción específica.

A principios de este mes, el gobierno de Trump anunció que duplicaría a $50 millones una recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.