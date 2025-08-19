Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
19 de agosto de 2025
92°nubes rotas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos envía destructores con misiles cerca de Venezuela para presionar a los cárteles de la droga

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los “activos militares han sido asignados a la región”

19 de agosto de 2025 - 12:46 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107). (Bernat Armangue)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Estados Unidos está desplegando tres destructores de misiles guiados Aegis en aguas cercanas a Venezuela como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para combatir las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, según un funcionario estadounidense informado sobre la planificación.

RELACIONADAS

Se espera que el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson lleguen pronto, dijo el funcionario, que no estaba autorizado a comentar y habló el martes bajo condición de anonimato.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos antinarcóticos. El funcionario, que no estaba autorizado a comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques se desplegarían “en el transcurso de varios meses”.

El despliegue de destructores y personal estadounidenses se produce cuando Trump ha presionado para que se utilice el ejército de Estados Unidos para frustrar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas a las comunidades estadounidenses y por perpetuar la violencia en algunas ciudades de Estados Unidos.

Trump también ha presionado a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que coopere más en materia de seguridad que su predecesor, siendo específicamente más agresiva en la persecución de los cárteles de México. Pero ella ha trazado una línea clara en lo que respecta a la soberanía de México, rechazando las sugerencias de **Donald Trump** y otros de intervención del ejército de Estados Unidos.

En febrero, Trump designó a Tren de Aragua de Venezuela, MS-13 en El Salvador y seis grupos con sede en México como organizaciones terroristas extranjeras. Su administración republicana también ha intensificado la aplicación de las leyes de inmigración contra presuntos miembros de pandillas.

La designación normalmente se reserva para grupos como al-Qaida o el grupo Estado Islámico que utilizan la violencia con fines políticos, no para anillos criminales centrados en el dinero como los cárteles latinoamericanos.

Pero el gobierno de Trump argumenta que las conexiones y operaciones internacionales de los grupos —incluido el tráfico de drogas, el contrabando de migrantes y los violentos impulsos para extender su territorio— justifican la designación.

El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El lunes, el presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que Estados Unidos había aumentado sus amenazas contra Venezuela y anunció que iba a ordenar el despliegue de más de 4.5 millones de miembros de la milicia en todo el país. Las milicias fueron creadas por el entonces presidente Hugo Chávez para incorporar a voluntarios que pudieran ayudar a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

“El imperio se ha vuelto loco y ha renovado sus amenazas a la paz y la tranquilidad de Venezuela”, dijo Maduro en un evento en Caracas, sin mencionar ninguna acción específica.

A principios de este mes, el gobierno de Trump anunció que duplicaría a $50 millones una recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

Maduro fue acusado en un tribunal federal de Nueva York en 2020, durante la primera presidencia de Trump, junto con varios aliados cercanos por cargos federales de narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína. En aquel entonces, Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por su arresto.

Tags
Breaking NewsDonald TrumpEstados UnidosDrogasCártel de drogasVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 19 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: