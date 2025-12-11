Estados Unidos tomó esta acción contra tres sobrinos de Nicolás Maduro
Esto como parte de un intento por aumentar la presión sobre el gobierno venezolano
11 de diciembre de 2025 - 3:37 PM
11 de diciembre de 2025 - 3:37 PM
Washington - Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, en momentos en que el presidente Donald Trump busca infligir más presión a la nación sudamericana.
Las nuevas sanciones a Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo llegan un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela. También se incluyen en las sanciones seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano.
Un funcionario del Tesoro confirmó las sanciones bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial del jueves.
Las sanciones pretenden negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y las sanciones pretenden impedir que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que infrinjan esa restricción se exponen a sanciones o acciones coercitivas.
No es la primera vez que la familia de Maduro se ve envuelta en un tira y afloja político.
En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, encarcelados desde hacía años por delitos de narcotráfico.
Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortíferos que Estados Unidos ha llevado a cabo contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han causado la muerte de al menos 87 personas desde principios de septiembre.
https://www.elnuevodia.com/noticias/estados-unidos/notas/estados-unidos-confisca-un-petrolero-frente-a-costas-de-venezuela-segun-bloomberg/
---
Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: