Últimas Noticias
Mundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Estados Unidos tomó esta acción contra tres sobrinos de Nicolás Maduro

Esto como parte de un intento por aumentar la presión sobre el gobierno venezolano

11 de diciembre de 2025 - 3:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente Nicolás Maduro se dirige a sus partidarios durante un mitin para conmemorar el aniversario de la Batalla de Santa Inés, que tuvo lugar durante la Guerra Federal del siglo XIX en Venezuela, en Caracas. (Ariana Cubillos)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Estados Unidos impuso el jueves sanciones a tres sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro, entre otros, en momentos en que el presidente Donald Trump busca infligir más presión a la nación sudamericana.

Las nuevas sanciones a Franqui Flores, Carlos Flores y Efraín Campo llegan un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos había incautado un petrolero frente a las costas de Venezuela. También se incluyen en las sanciones seis empresas acusadas de transportar petróleo venezolano.

Un funcionario del Tesoro confirmó las sanciones bajo condición de anonimato antes del anuncio oficial del jueves.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

Las sanciones pretenden negarles el acceso a cualquier propiedad o activo financiero que posean en Estados Unidos, y las sanciones pretenden impedir que las empresas y ciudadanos estadounidenses hagan negocios con ellos. Los bancos e instituciones financieras que infrinjan esa restricción se exponen a sanciones o acciones coercitivas.

No es la primera vez que la familia de Maduro se ve envuelta en un tira y afloja político.

En octubre de 2022, Venezuela liberó a siete estadounidenses encarcelados a cambio de que Estados Unidos liberara a Flores y Campo, encarcelados desde hacía años por delitos de narcotráfico.

Las últimas acciones de Estados Unidos contra Venezuela siguen a una serie de ataques mortíferos que Estados Unidos ha llevado a cabo contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, que han causado la muerte de al menos 87 personas desde principios de septiembre.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Nicolás Maduro Venezuela Estados Unidos
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo.
