NoticiasMundo
Evacuadas un centenar de personas atrapadas en un teleférico de los Alpes italianos

Las autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico

30 de diciembre de 2025 - 11:16 AM

Un centenar de personas han quedado atrapadas este martes en lo alto del Monte Moro, a 2.800 metros de altitud en los Alpes italianos, debido a un incidente en el teleférico que conecta la localidad de Macugnaga (norte) con la pista de esquí. (Agencia EFE)
Agencia EFE
Agencia de Noticias

Roma - Un centenar de personas atrapadas este martes en la cima del Monte Moro, a 2,800 metros de altitud en los Alpes italianos, a causa de un incidente en el teleférico han sido ya evacuadas, según ha informado el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino confirmaron a EFE que las operaciones de evacuación se han completado con éxito y que en el lugar permanecen algunos operarios realizando verificaciones técnicas en la instalación.

El accidente se produjo a las 11:25 cuando una cabina del teleférico que une la localidad piamontesa de Macugnaga (norte) con la cima no se detuvo y chocó contra la barrera de la estación de llegada, provocando lesiones leves a 6 personas que fueron inmediatamente evacuadas por los servicios de rescate.

Posteriormente se procedió a la evacuación de las restantes 94 personas que habían quedado atrapadas en la estación en lo alto de la montaña, entre estas algunos niños.

En las operaciones han participado los bomberos, el Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y agentes de la Guardia de Finanza (policía de aduanas) con helicópteros y otros medios.

Las autoridades locales cerraron preventivamente las pistas de esquí y suspendieron temporalmente el funcionamiento del teleférico para garantizar la seguridad de los usuarios.

La instalación, construida en 1962, fue sometida a una revisión general a principios de 2023, que incluyó el reemplazo de motores, poleas y cabinas, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficiencia del sistema.

El incidente ha generado preocupación entre operadores turísticos y autoridades locales, que han destacado la importancia de mantener protocolos estrictos de seguridad en los transportes de montaña, especialmente durante la temporada alta de esquí.

