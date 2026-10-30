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Expertos temen propagación de ébola mientras el brote en el Congo alcanza los 10,000 casos

Casi la mitad de las personas infectadas han fallecido

30 de octubre de 2026 - 8:56 PM

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Un profesional sanitario, vestido con ropa de protección, es desinfectado por un compañero en el interior de un centro de tratamiento para pacientes con ébola en Beni, provincia de Kivu del Norte, al este del Congo, el sábado 26 de septiembre de 2026. (Foto AP/Sebastien Kitsa Musayi) (Sebastien Kitsa Musayi)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El brote de ébola en la República Democrática del Congo rebasó esta semana los 10,000 casos confirmados, lo que ha planteado dudas sobre si las autoridades sanitarias están perdiendo su capacidad para contener la propagación de esta enfermedad.

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Casi la mitad de las personas infectadas durante el brote actual han fallecido, y algunos expertos afirman que hay motivos de preocupación de que pueda convertirse en el peor brote de ébola en la historia. Otros no creen que llegue a ese nivel. Los investigadores trabajan actualmente en proyecciones actualizadas.

Las circunstancias actuales dejan entrever que es poco probable que el brote provoque problemas significativos en la mayoría de los demás países, indicaron algunos investigadores. Pero ya han aparecido alrededor de 30 casos confirmados en otras naciones. Y el riesgo de que surjan más infecciones fuera del Congo irá en aumento en caso de que no se pueda controlar el brote, afirmó Justin Lessler, investigador de la Universidad de Carolina del Norte que estudia la dinámica de los brotes de enfermedades infecciosas.

Los expertos también confían en que el próximo año se ponga a disposición una vacuna que pueda ayudar a controlar la propagación del ébola.

Durante una cumbre virtual de ministros de Salud de países africanos celebrada el miércoles, el director general de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC África), el doctor Jean Kaseya, afirmó que el continente “no está ganando” la batalla contra el ébola y necesita hacer más, después de que la enfermedad se propagó a otras naciones africanas. “Juntos, acordamos preparar a cada país, coordinarnos a través de nuestras fronteras y mantener esas fronteras abiertas mientras seguimos de cerca la situación”, publicó en la red social X.

La cifra estable de casos genera preocupación más allá del Congo

Cada semana se reportan entre 400 y 500 nuevos casos confirmados en el Congo, y esa cifra parece mantenerse estable. Es una buena noticia que “los casos no estén aumentando de manera exponencial”, al menos por el momento, señaló la doctora Boghuma Titanji, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad Emory.

“Pero tampoco están bajando”, destacó. “Está en una meseta. Y la meseta está en un punto de referencia muy, muy alto”.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las autoridades del Congo es la capacidad limitada de rastreo de contactos y la colaboración con las comunidades afectadas; a veces, los trabajadores de salud pasan más tiempo tratando de convencer a los locales de que colaboren con ellos que brindando atención.

Menos de una cuarta parte de los nuevos casos es en personas que se sabe que estuvieron en contacto con alguien infectado, lo que demuestra que actualmente hay cadenas de transmisión de las que las autoridades sanitarias no están al tanto.

A medida que aumentan los casos, también crece la probabilidad de que más personas infectadas viajen a otros países, indicaron Titanji y otros expertos. Francia, Kenia, Nigeria y Uganda han reportado casos vinculados con el brote en el Congo.

Las restricciones de viaje, como las impuestas por Estados Unidos, pueden dificultar que el virus salga de África. Y en muchos lugares donde podría detectarse la infección de un viajero, las autoridades sanitarias deberían ser capaces de aislar rápidamente a una persona infectada y localizar cualquier contacto, según los expertos.

“El riesgo directo que representa para Estados Unidos en este momento es muy cercano a cero”, subrayó Lessler.

Pero el ébola podría recrudecer en lugares pobres y afectados por conflictos, los cuales cuentan con sistemas de salud deficientes, como Sudán del Sur, advirtió Lessler.

Los virus que causan la enfermedad del ébola se propagan por contacto con fluidos corporales como vómito, sangre y semen.

Los expertos esperan que el brote continúe hasta finales de año. Pronosticar la dirección que tome el brote es difícil, por supuesto, pero los científicos lo han estado intentando.

En mayo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus iniciales en inglés) publicaron una gama de escenarios generados por modelos informáticos. En ese momento, los CDC de África reportaban 400 casos confirmados. Los modelos de los CDC de Estados Unidos estimaron que el aumento de casos en tres meses podría ir de 10,000 a más de 20,000.

Los CDC están actualizando su trabajo de modelización. Pero la agencia se negó a permitir que The Associated Press entrevistara a científicos de su personal sobre cómo ha ido evolucionando el brote.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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ÉbolaRepública Democrática del Congo
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