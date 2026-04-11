Frágil alto al fuego: inicia reunión entre Estados Unidos e Irán en Pakistán

Islamabad- Estados Unidos e Irán iniciaron el sábado unas históricas negociaciones cara a cara en Pakistán, días después de que se anunciara un frágil alto el fuego de dos semanas, mientras la guerra que ha matado a miles de personas y sacudido los mercados mundiales entraba en su séptima semana.

La Casa Blanca confirmó la naturaleza directa de las conversaciones, un raro caso de compromiso a alto nivel, y dijo que seguían en curso a las 22.00 hora local. Más tarde, al pasar la medianoche, no había indicios de que las conversaciones hubieran concluido.

Mientras tanto, el ejército estadounidense afirmó que dos destructores transitaron por el estrecho de Ormuz, asediado por Irán, para realizar labores de limpieza de minas, por primera vez desde que comenzó la guerra. Los medios de comunicación estatales iraníes, sin embargo, dijeron que el mando militar conjunto lo negaba.

La delegación estadounidense, encabezada por el Vicepresidente JD Vance, y la iraní, encabezada por el Presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, debatieron con Pakistán la forma de avanzar en el alto el fuego, ya amenazado por profundos desacuerdos y por los continuos ataques de Israel contra Hezbollah, apoyado por Irán, en Líbano, cuyo Ministerio de Sanidad declaró que el número de muertos ha superado los 2,000.

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Desde la Revolución Islámica en Irán en 1979, el contacto más directo de Estados Unidos había sido en 2013, cuando el presidente Barack Obama llamó al recién elegido presidente Hassan Rouhani para hablar del programa nuclear iraní. Las reuniones más recientes al más alto nivel fueron entre el secretario de Estado John Kerry y su homólogo Mohammad Javad Zarif durante las negociaciones sobre el programa.

Ahora las conversaciones están protagonizadas por Vance, un reticente defensor de la guerra que tiene poca experiencia diplomática y advirtió a Irán de que “no intente jugar con nosotros”, y Qalibaf, un antiguo comandante de la poderosa Guardia Revolucionaria iraní que ha hecho algunas de las declaraciones más encendidas de Irán desde que comenzaron los combates.

U.S. Vice President JD Vance, center, walks with Pakistan's Chief of Defence Forces and Chief of Army Staff Field Marshall Asim Munir, left, and Pakistani Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar after arriving for talks with Iranian officials in Islamabad, Pakistan, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool) (Jacquelyn Martin)

Irán fija ‘líneas rojas’ que incluyen indemnizaciones por las huelgas

La agencia de noticias estatal iraní declaró que las conversaciones tripartitas se iniciaron después de que se cumplieran las condiciones previas iraníes, incluida la reducción de los ataques israelíes contra el sur del Líbano.

La delegación iraní declaró a la televisión estatal que había presentado “líneas rojas” en las reuniones mantenidas con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, entre las que figuraban la compensación por los daños causados por los ataques estadounidense-israelíes que desencadenaron la guerra el 28 de febrero y la liberación de los activos congelados de Irán.

La guerra ha matado al menos a 3,000 personas en Irán, 2,020 en Líbano, 23 en Israel y más de una docena en los Estados árabes del Golfo, y ha causado daños duraderos en las infraestructuras de media docena de países de Oriente Medio. El control iraní del estrecho de Ormuz ha aislado en gran medida el Golfo Pérsico y sus exportaciones de petróleo y gas de la economía mundial, disparando los precios de la energía.

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Como reflejo de lo mucho que está en juego, funcionarios de la región dijeron que funcionarios chinos, egipcios, saudíes y qataríes se encontraban en Islamabad para facilitar indirectamente las conversaciones. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir el delicado asunto.

En Teherán, los residentes dijeron a The Associated Press que estaban escépticos pero esperanzados después de semanas de ataques aéreos que dejaron destrucción en todo su país de unos 93 millones de habitantes.

“La paz por sí sola no es suficiente para nuestro país, porque nos han golpeado muy duramente, ha habido costes enormes”, afirmó Amir Razzai Far, de 62 años.

En sus palabras más enérgicas, el Papa León XIV denunció el “delirio de omnipotencia” que alimentaba la guerra.

People take part in a protest calling for the end of the war, in Tel Aviv, Israel, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Maya Levin) (Maya Levin)

Estados Unidos envía fuerzas para ayudar a la limpieza de minas en el estrecho

Antes de las conversaciones, el presidente Donald Trump acusó a Irán de utilizar el estrecho de Ormuz para extorsionar, y dijo a los periodistas el viernes que se abriría “con o sin ellos.”

El cierre del estrecho por parte de Irán ha demostrado ser su mayor ventaja estratégica en la guerra. Alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo había pasado normalmente a través de más de 100 barcos al día. Desde el alto el fuego sólo se ha registrado el tránsito de 12.

El sábado, Trump dijo en las redes sociales que Estados Unidos había comenzado a “limpiar” el estrecho.

“Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta vía segura con la industria marítima”, declaró posteriormente el comandante del Mando Central de Estados Unidos, almirante Brad Cooper. El comunicado estadounidense sobre los destructores añadía: “Fuerzas estadounidenses adicionales, incluidos drones submarinos, se unirán al esfuerzo de despeje en los próximos días”.

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El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, había dicho que Teherán entraba en las negociaciones con “profunda desconfianza” tras los ataques sufridos por Irán durante conversaciones anteriores. Araghchi, que forma parte de la delegación iraní en Pakistán, afirmó el sábado que su país estaba preparado para tomar represalias si volvía a ser atacado.

La propuesta de 10 puntos presentada por Irán antes de las conversaciones exigía un final garantizado de la guerra y el control del estrecho de Ormuz. Incluía el fin de los combates contra los “aliados regionales” de Irán, y pedía explícitamente el cese de los ataques israelíes contra Hezbolá.

La propuesta de 15 puntos de Estados Unidos incluye restringir el programa nuclear iraní y reabrir el estrecho.

Colleagues mourn over the coffins during the funeral of 13 state security officers killed the previous day in an Israeli strike in the Lebanese coastal city of Sidon, Saturday, April 11, 2026. (AP Photo/Mohammed Zaatari) (Mohammed Zaatari)

Israel y Líbano mantendrán negociaciones directas

Mientras tanto, Israel siguió adelante con los ataques en Líbano tras afirmar que no hay alto el fuego allí. Irán y Pakistán se han mostrado en desacuerdo. La agencia de noticias estatal libanesa informó de al menos tres muertos.

Se espera que las negociaciones entre Israel y Líbano comiencen el martes en Washington, según informó el viernes la oficina del presidente libanés, Joseph Aoun, tras el sorprendente anuncio de Israel de autorizar las conversaciones a pesar de que los países carecen de relaciones oficiales.

Pero mientras miles de personas protestaban en Líbano contra las negociaciones previstas, el Primer Ministro Nawaf Salam dijo que había pospuesto un viaje previsto a Washington “a la luz de las actuales circunstancias internas.” No quedó claro de inmediato qué significaba eso para las conversaciones.

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Israel quiere que el gobierno libanés asuma la responsabilidad de desarmar a Hezbolá, como se preveía en el alto el fuego de noviembre de 2024. Pero no está claro si el ejército libanés puede confiscar las armas del grupo militante, que ha sobrevivido a los esfuerzos por frenar su fuerza durante décadas.

Hezbolá se unió a la guerra en apoyo de Irán en los primeros días. Israel siguió con ataques aéreos y una invasión terrestre.