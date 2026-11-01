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Francia cierra Halloween con 779 arrestos y más de un centenar de policías heridos

Uno de los incidentes más graves ocurrió en París con un molotov: aquí los detalles

1 de noviembre de 2026 - 10:49 AM

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Las cifras definitivas las ofreció el ministerio de Interior francés y son bastante inferiores a los 1,314 arrestos de las movilizaciones del sábado de la semana pasada y, sobre todo, a los 2,628 del 17 de octubre, jornada que estuvo marcada por graves disturbios y saqueos en todo el país. (Emma Da Silva)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Gobierno francés cifró este domingo en 779 el balance final de detenciones en la jornada del 31 de octubre, sumados los arrestos en el marco de las manifestaciones nacionales y los de la noche de Halloween, en la que no hubo grandes incidentes pese a los llamamientos a la violencia.

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Las cifras definitivas las ofreció el ministerio de Interior francés y son bastante inferiores a los 1,314 arrestos de las movilizaciones del sábado de la semana pasada y, sobre todo, a los 2,628 del 17 de octubre, jornada que estuvo marcada por graves disturbios y saqueos en todo el país.

Al igual que la conflictividad, también bajó el nivel de participación en las convocatorias, con 320,000 personas en las calles, frente a las 550,000 de la semana pasada, de acuerdo al recuento ofrecido ayer por el Ministerio de Interior.

La cartera que dirige Laurent Nuñez, quien anoche ya había valorado que las manifestaciones se habían desarrollado bien, aunque algunos alborotadores habían actuado con una “violencia inaudita” al final de las marchas, indicó también que 116 miembros de las fuerzas del orden resultaron heridos, precisaron los medios locales.

Cientos de miles de manifestantes, inspirados por estudiantes de escuela superior frustrados, salieron a las calles de toda Francia el sábado durante un tercer fin de semana consecutivo de protestas por el costo de vida y la educación. También se celebraron protestas lideradas por jóvenes en otros lugares de Europa, incluidos Alemania y Portugal. Una mujer posa con un cartel frente a la Puerta de Brandeburgo, durante una protesta bajo el lema "La generación Z se encarga", en Berlín, Alemania.Manifestantes con el rostro cubierto sostienen una pancarta con el mensaje "La juventud está enojada" durante una protesta bajo el lema "La generación Z se hace cargo", en Berlín, Alemania.
1 / 18 | 📸 Halloween entre protestas: así se moviliza la generación Z en Europa. Cientos de miles de manifestantes, inspirados por estudiantes de escuela superior frustrados, salieron a las calles de toda Francia el sábado durante un tercer fin de semana consecutivo de protestas por el costo de vida y la educación. También se celebraron protestas lideradas por jóvenes en otros lugares de Europa, incluidos Alemania y Portugal. - Emma Da Silva

Uno de los incidentes más graves se produjo en París, en el punto final de la marcha, la Porte de Charenton, donde se lanzó un cóctel molotov contra un grupo de policías y gendarmes, lo que causó heridas leves a al menos un agente.

Por ese suceso se ha abierto una investigación de intento de homicidio contra personas que ejercen la autoridad pública, según comunicó hoy la Fiscalía de París.

El férreo dispositivo policial y las restricciones a la circulación lograron evitar grandes incidentes durante la noche, que se temía problemática por los llamamientos -por parte de grupúsculos de ultraizquierda y otros colectivos radicalizados- en redes sociales a aprovechar la noche de Halloween para cometer actos de violencia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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