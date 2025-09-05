Fuertes lluvias e inundaciones devastan el norte de India

Nueva Delhi— Las implacables lluvias monzónicas han provocado algunas de las peores inundaciones y deslizamientos de tierra en décadas en el norte de India, matando al menos a 90 personas y desplazando a cientos de miles en las últimas semanas, dijeron funcionarios del gobierno.

Los estados y territorios de la montaña del Himalaya de India, como Uttarakhand, Himachal Pradesh, Jammu y Cachemira, así como el estado de Punjab, se encuentran entre los más afectados. La capital de India, Nueva Delhi, y las regiones cercanas se han visto afectadas por el aumento de los ríos y las fuertes lluvias. Miles de personas han sido trasladadas a un terreno más seguro, ya que los funcionarios de la ciudad dijeron que el río Yamuna en la ciudad ha superado los niveles de peligro.

En el estado de Punjab, que alberga a más de 30 millones de personas y es una de las regiones agrícolas clave de India, los agricultores dijeron que los cultivos y el ganado han sido destruidos. Los funcionarios del gobierno estatal dijeron que al menos 30 personas murieron y 300,000 se vieron afectadas por las fuertes lluvias y las inundaciones.

Surinder Singh, un agricultor en el distrito de Kapurthala de Punjab, dijo que sus 4 hectáreas de tierra de cultivo han estado bajo el agua desde el 11 de agosto en una de las áreas más afectadas por las inundaciones.

“Hemos perdido cultivos de arroz, maíz y trigo por valor de más de 700,000 rupias ($8,400). Los niños tuvieron que ser trasladados a aldeas más seguras. El gobierno visita, pero hemos recibido poca ayuda hasta ahora”, dijo.

El cambio climático es probablemente una razón clave para la imprevisibilidad del monzón, lo que ha llevado a las fuertes lluvias en agosto y se espera que estas condiciones persistan durante las próximas semanas, según los expertos.

Commuters move through a flooded road after heavy rain in Jammu, India, Tuesday, Aug. 26, 2025.(AP Photo/Channi Anand) (Channi Anand)

La región del sur de Asia, que se encuentra entre las más densamente pobladas del mundo y también entre las más vulnerables a los impactos climáticos, deberá prepararse mejor para los desastres relacionados con la lluvia a medida que aumente su frecuencia e intensidad, dijeron los expertos.

En el vecino Pakistán, los funcionarios dijeron que más de 1 millón de personas han sido evacuadas de las regiones propensas a las inundaciones y 2.45 millones de personas han experimentado inundaciones monzónicas en los últimos meses.

A principios de esta semana, un atasco de tráfico de ocho horas paralizó una carretera entre Nueva Delhi y la ciudad vecina, Gurugram, después de que las aguas de la inundación sumergieran las carreteras. Los funcionarios dijeron que los niveles promedio anuales de lluvia ya se han cruzado y los residentes se han alejado del río Yamuna, que atraviesa Nueva Delhi.

“Nos hemos mudado a estas tiendas de campaña por ahora, ya que nuestras casas han sido sumergidas en agua. Esto es como las inundaciones de 2023″ dijo Rekha Chaturvedi, de 55 años, del área de Nigambodh Ghat.

En las regiones de la montaña del Himalaya de India, la destrucción a gran escala ha resultado de las fuertes lluvias, las inundaciones y los reventones de nubes, que son lluvias intensas que ocurren en un área pequeña.

Cuatro personas murieron y cientos quedaron desaparecidas después de que una aldea en el estado de Uttarakhand fuera golpeada por deslizamientos de tierra e inundaciones en agosto. Los lagos glaciares desbordados en julio dañaron varias represas hidroeléctricas y destruyeron un puente clave que conecta al vecino Nepal con China.

A resident carries his son and wades through floodwater after the river Yamuna, swollen by incessant rain in the higher regions, overran its banks, in New Delhi, India, Tuesday, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Manish Swarup) (Manish Swarup)

“Esta es la segunda vez este mes que nuestros campos se han inundado”, dijo Fayaz Ahmad, un agricultor de 70 años que vive en las afueras de Srinagar en la Cachemira administrada por India. “Vimos un calor extremo este año, y ahora el agua sigue entrando en nuestros hogares y granjas después de solo unos días de lluvia. Algo ha cambiado. Nunca fue así en mi juventud”.

Los expertos dicen que el cambio climático causado por el hombre está intensificando los monzones del sur de Asia, que tradicionalmente se ejecutan de junio a septiembre y nuevamente de octubre a diciembre. Las lluvias, una vez predecibles, ahora llegan en ráfagas erráticas que vierten cantidades extremas de agua en cortos períodos, seguidas de períodos secos.

“Estamos viviendo en un mundo más cálido, casi 1.5 grados más caliente que los tiempos preindustriales”, dijo Anjal Prakash, autor de varios informes climáticos de las Naciones Unidas y profesor de la Escuela de Negocios india con sede en Hyderabad. “La intensidad y la frecuencia de tales eventos de lluvia extrema solo aumentarán. Esta es la nueva normalidad”.

La rápida urbanización, la deforestación y la infraestructura mal planificada han empeorado las inundaciones, dijo Prakash.

“Los sistemas de drenaje natural han sido destruidos. Los ríos están mal gestionados. Cuando la lluvia intensa coincide con tales vulnerabilidades, desastres como estos se vuelven inevitables”, dijo Prakash.

Akshay Deoras, meteorólogo de la Universidad de Reading, Reino Unido, dijo que los extremos de lluvia pueden ocurrir debido a las condiciones climáticas locales o las condiciones climáticas a gran escala, pero el cambio climático solo los está intensificando.

“Si la lluvia se distribuye uniformemente, no obtendrá tanto impacto”, dijo Deoras, quien ha rastreado los sistemas climáticos indios durante más de una década. “Pero si esa lluvia ocurre, digamos en un par de horas o incluso, por ejemplo, la lluvia de todo el mes ocurre en pocos días, eso solo va a crear problemas. Y eso es exactamente lo que estamos viendo”.

Los expertos en clima dijeron que la planificación inteligente y la reconstrucción en regiones vulnerables al clima deben incluir la contabilidad de múltiples riesgos, la instalación de sistemas de alerta temprana, la preparación de las comunidades locales para los desastres y, cuando sea necesario, la reubicación de la infraestructura.

Solo en 2024, hubo 167 desastres en Asia, que fue la mayor cantidad de cualquier continente, según la Base de Datos de Eventos de Emergencia mantenida por la Universidad de Lovaina, Bélgica. Las tormentas, inundaciones, olas de calor y terremotos provocaron pérdidas de más de $32,000 millones, encontraron los investigadores.

Los países deben hacer más para planificar tales eventos en el futuro, ya que su frecuencia solo aumentará, dijo Deoras.

