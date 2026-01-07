Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Fuerzas estadounidenses abordan petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte

Estados Unidos perseguía la embarcación desde el mes pasado

7 de enero de 2026 - 9:58 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El petrolero intentó eludir un bloqueo estadounidense en torno a Venezuela. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington - Fuerzas de Estados Unidos abordaron un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte, luego de perseguirlo durante varias semanas, informó un funcionario estadounidense.

RELACIONADAS

El funcionario habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles. Indicó que las fuerzas estadounidenses incautaron la embarcación y entregaron el control a las autoridades federales encargadas de la aplicación de la ley.

Estados Unidos había estado siguiendo al petrolero desde el mes pasado, luego de que intentara evadir un bloqueo estadounidense contra buques sancionados que transportan petróleo relacionado con Venezuela.

En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el guardacostas Munro de la Guardia Costera estadounidense rastreó la embarcación antes de su incautación, “en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.

El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro.La incautación se realizó en un esfuerzo liderado por la Guardia Costera de Estados Unidos con apoyo de la Marina, según un funcionario estadounidense que no estaba autorizado a comentar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El Skipper era anteriormente conocido como el M/T Adisa, según datos de seguimiento de barcos.
1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press

El comando militar añadió que la incautación respalda la proclamación del presidente Donald Trump para atacar buques sancionados que “amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”.

La embarcación fue sancionada por Estados Unidos en 2024 por presuntamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah. La Guardia Costera intentó abordarla en diciembre, cuando se dirigía hacia Venezuela a través del Caribe, pero el buque se negó y continuó su trayecto hacia el Atlántico.

El barco, conocido anteriormente como Bella 1, fue renombrado Marinera y navega bajo bandera de Rusia, según bases de datos marítimas.

Más temprano el miércoles, sitios de rastreo marítimo de fuente abierta mostraban la posición del buque entre Escocia e Islandia, desplazándose hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que la embarcación se encontraba en el Atlántico Norte.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela

Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

Aviones militares de Estados Unidos han sobrevolado el buque, y el martes se observó, en plataformas de seguimiento aéreo, a una aeronave de vigilancia de la Real Fuerza Aérea británica volando sobre la misma zona.

La incautación del petrolero ocurre apenas días después de que fuerzas militares estadounidenses realizaran una sorpresiva operación nocturna en Caracas, la capital de Venezuela, en la que capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.

Tras esa incursión, funcionarios de la administración Trump indicaron que continuarán incautando embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela.

Tags
Estados UnidosVenezuelaOcéano AtlánticoPetróleoBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: