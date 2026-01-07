Fuerzas estadounidenses abordan petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte

Washington - Fuerzas de Estados Unidos abordaron un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte, luego de perseguirlo durante varias semanas, informó un funcionario estadounidense.

El funcionario habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles. Indicó que las fuerzas estadounidenses incautaron la embarcación y entregaron el control a las autoridades federales encargadas de la aplicación de la ley.

Estados Unidos había estado siguiendo al petrolero desde el mes pasado, luego de que intentara evadir un bloqueo estadounidense contra buques sancionados que transportan petróleo relacionado con Venezuela.

En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el guardacostas Munro de la Guardia Costera estadounidense rastreó la embarcación antes de su incautación, “en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

1 / 10 | Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela. El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. - The Associated Press 1 / 10 Así Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela El presidente Donald Trump informó que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a la costa de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. The Associated Press Compartir

El comando militar añadió que la incautación respalda la proclamación del presidente Donald Trump para atacar buques sancionados que “amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”.

La embarcación fue sancionada por Estados Unidos en 2024 por presuntamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah. La Guardia Costera intentó abordarla en diciembre, cuando se dirigía hacia Venezuela a través del Caribe, pero el buque se negó y continuó su trayecto hacia el Atlántico.

El barco, conocido anteriormente como Bella 1, fue renombrado Marinera y navega bajo bandera de Rusia, según bases de datos marítimas.

Más temprano el miércoles, sitios de rastreo marítimo de fuente abierta mostraban la posición del buque entre Escocia e Islandia, desplazándose hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que la embarcación se encontraba en el Atlántico Norte.

Estados Unidos hunde otra lancha cerca de Venezuela Cuatro personas murieron a bordo a los que acusa de ser “narcoterroristas”.

Aviones militares de Estados Unidos han sobrevolado el buque, y el martes se observó, en plataformas de seguimiento aéreo, a una aeronave de vigilancia de la Real Fuerza Aérea británica volando sobre la misma zona.

La incautación del petrolero ocurre apenas días después de que fuerzas militares estadounidenses realizaran una sorpresiva operación nocturna en Caracas, la capital de Venezuela, en la que capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.