Fuerzas estadounidenses abordan petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte
Estados Unidos perseguía la embarcación desde el mes pasado
7 de enero de 2026 - 9:58 AM
7 de enero de 2026 - 9:58 AM
Washington - Fuerzas de Estados Unidos abordaron un petrolero sancionado vinculado a Venezuela en el Atlántico Norte, luego de perseguirlo durante varias semanas, informó un funcionario estadounidense.
El funcionario habló el miércoles con The Associated Press bajo condición de anonimato para discutir operaciones militares sensibles. Indicó que las fuerzas estadounidenses incautaron la embarcación y entregaron el control a las autoridades federales encargadas de la aplicación de la ley.
Estados Unidos había estado siguiendo al petrolero desde el mes pasado, luego de que intentara evadir un bloqueo estadounidense contra buques sancionados que transportan petróleo relacionado con Venezuela.
En una publicación en redes sociales, el Comando Europeo de Estados Unidos confirmó que el guardacostas Munro de la Guardia Costera estadounidense rastreó la embarcación antes de su incautación, “en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal de Estados Unidos”.
El comando militar añadió que la incautación respalda la proclamación del presidente Donald Trump para atacar buques sancionados que “amenazan la seguridad y la estabilidad del hemisferio occidental”.
La embarcación fue sancionada por Estados Unidos en 2024 por presuntamente contrabandear carga para una empresa vinculada al grupo militante libanés Hezbollah. La Guardia Costera intentó abordarla en diciembre, cuando se dirigía hacia Venezuela a través del Caribe, pero el buque se negó y continuó su trayecto hacia el Atlántico.
El barco, conocido anteriormente como Bella 1, fue renombrado Marinera y navega bajo bandera de Rusia, según bases de datos marítimas.
Más temprano el miércoles, sitios de rastreo marítimo de fuente abierta mostraban la posición del buque entre Escocia e Islandia, desplazándose hacia el norte. El funcionario estadounidense también confirmó que la embarcación se encontraba en el Atlántico Norte.
Aviones militares de Estados Unidos han sobrevolado el buque, y el martes se observó, en plataformas de seguimiento aéreo, a una aeronave de vigilancia de la Real Fuerza Aérea británica volando sobre la misma zona.
La incautación del petrolero ocurre apenas días después de que fuerzas militares estadounidenses realizaran una sorpresiva operación nocturna en Caracas, la capital de Venezuela, en la que capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa.
Tras esa incursión, funcionarios de la administración Trump indicaron que continuarán incautando embarcaciones sancionadas vinculadas a Venezuela.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: