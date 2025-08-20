Opinión
20 de agosto de 2025
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno venezolano prohíbe el uso de drones en su espacio aéreo

La orden, divulgada por el Ministro de Transporte en un comunicado, surge en medio de tensiones con Estados Unidos

20 de agosto de 2025 - 8:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Maduro, quien enfrentó en 2018 un intento de magnicidio y un fallido alzamiento militar en 2019, ha denunciado durante sus más de 12 años de mandato varios complots por los que han sido detenidas numerosas personas. (MIGUEL GUTIERREZ)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, prohibió temporalmente la adquisición, venta y operación de aeronaves u objetos no tripulados en el espacio aéreo de Venezuela en medio de tensiones con Estados Unidos, anunciaron el martes las autoridades del país sudamericano.

“Ante el deber del Ejecutivo Nacional de regular y controlar la navegación en el espacio aéreo… se suspende y prohíbe, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos de aeronaves pilotadas a distancia (drones)”, dijo el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, en un comunicado.

El anuncio se produjo justo en momentos que Maduro denunció que Estados Unidos ha incrementado sus amenazas contra Venezuela y anticipó que va a ordenar el despliegue de más de 4.5 millones de milicianos en todo el país. Las milicias fueron creadas por el presidente Hugo Chávez (1999-2013) para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

Maduro, quien enfrentó en 2018 un intento de magnicidio y un fallido alzamiento militar en 2019, ha denunciado durante sus más de 12 años de mandato varios complots por los que han sido detenidas numerosas personas, pero de los que rara vez se ha informado sobre las conclusiones de su investigación.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump confiscó un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en República Dominicana.La ejecución de la incautación requirió que Rubio firmara una exención a una congelación que impuso el presidente Trump a la ayuda al extranjero para pagar más de $230,000 en cuotas de almacenamiento y mantenimiento.Según Estados Unidos, Maduro es culpable de conspirar con acciones terroristas, comercialización de narcóticos, entre otros hechos.
1 / 8 | Así luce el segundo avión de Nicolás Maduro confiscado por Estados Unidos. La administración del presidente estadounidense Donald Trump confiscó un segundo avión perteneciente al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro que actualmente se encuentra en República Dominicana. - Mark Schiefelbein

La medida sobre los drones estará vigente por “30 días prorrogables”, contados a partir del 19 de agosto, y quedan fuera de su alcance los organismos de seguridad y defensa del país, destacó el escrito.

El Instituto Nacional de Aviación Civil (INAC), que regula el uso de aeronaves y fiscaliza las actividades de la aeronáutica civil, será el encargado de dar cumplimiento a la medida, en coordinación con los ministerios de Interior, Defensa, Economía y Finanzas, acotó el alto funcionario.

En Venezuela es obligatorio el registro de drones ante el INAC para su operación legal, independientemente de su peso. Además de una licencia, se debe contar adicionalmente con un seguro de responsabilidad civil que cubra posibles daños a terceros. Por años, la carencia de licencias ha sido causa de detención de numerosas personas.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
