Hombre acusado de embestir con un auto un festival filipino en Vancouver fue declarado mentalmente apto para ser juzgado
Kai-Ji Adam Lo, de 30 años, enfrenta 11 cargos de asesinato en segundo grado por la tragedia
10 de septiembre de 2025 - 6:26 PM
10 de septiembre de 2025 - 6:26 PM
Un juez canadiense dictaminó el miércoles que el hombre acusado de matar a 11 personas al embestir con su vehículo utilitario deportivo a una multitud durante un festival de herencia filipina es mentalmente apto para ser juzgado.
Kai-Ji Adam Lo, de 30 años, enfrenta 11 cargos de asesinato en segundo grado por la tragedia que golpeó el festival callejero del Día Lapu Lapu en Vancouver, Columbia Británica, el 26 de abril. Docenas de personas también resultaron heridas.
El juez del Tribunal Provincial Reg Harris tomó su decisión después de escuchar los argumentos legales del abogado defensor Mark Swartz y la fiscal de la Corona Michaela Donnelly. Dos psiquiatras forenses fueron llamados como testigos expertos durante la audiencia de aptitud celebrada el mes pasado.
El Dr. Robert Lacroix y el Dr. Rakesh Lamba testificaron durante dos días de la audiencia, pero una prohibición de publicación impide que se informen las pruebas en la audiencia.
Lo apareció por enlace de video desde el centro psiquiátrico forense en el que está detenido. Llevaba una sudadera azul y miró a la cámara, frotándose los ojos a veces.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: