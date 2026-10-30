1 / 17 Identifican 13 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de España

Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.

Juanma Jiménez