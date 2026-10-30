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Identifican 13 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de España

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558

30 de octubre de 2026 - 7:29 AM

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Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local.La portavoz regional, Esther Padilla, advirtió de que ese número “es posible que aumente”, sin detallar cuántos heridos puede haber, ya que los bomberos siguen trabajando en la zona.Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.
1 / 17 | Identifican 13 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de España. Más de 60 personas fallecieron este miércoles en un choque entre dos trenes de alta velocidad ocurrido en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid, informaron fuentes del gobierno regional de Castilla-La Mancha a la televisión local. - Juanma Jiménez
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas que fallecieron en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, según datos provisionales.

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Mientras, se han presentado 70 denuncias por personas desaparecidas, informaron a la Agencia EFE fuentes de la investigación.

De acuerdo con esas fuentes, no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado. Hasta el momento han comunicado ocho de esos casos a los familiares.

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Una colisión entre dos trenes dejó decenas de muertos y múltiples heridos en Toledo, al sur de Madrid.

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda, provincia de Toledo, al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.

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