Identifican 13 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario de España
El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558
30 de octubre de 2026 - 7:29 AM
30 de octubre de 2026 - 7:29 AM
Madrid - Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas que fallecieron en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, según datos provisionales.
Mientras, se han presentado 70 denuncias por personas desaparecidas, informaron a la Agencia EFE fuentes de la investigación.
De acuerdo con esas fuentes, no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.
De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado. Hasta el momento han comunicado ocho de esos casos a los familiares.
El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.
El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda, provincia de Toledo, al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.
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