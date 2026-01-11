Imágenes retocadas de la esposa de Benjamín Netanyahu encienden un debate ético

JERUSALÉN - Las fotos parecían destinadas a la posteridad en los archivos estatales de Israel.

En las instantáneas, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu está acompañado por su esposa, Sara, así como por el Embajador de Estados Unidos Mike Huckabee y un grupo de soldados israelíes, mientras encienden las velas de Janucá en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde rezan los judíos. Los líderes intercambian miradas triunfantes.

Pero algo falla.

Sara Netanyahu tiene la piel sin poros, los ojos excesivamente definidos y el pelo perfectamente peinado, un aspecto que los funcionarios reconocen que es el resultado de fuertes retoques.

Los críticos afirman que el problema no es el uso de programas de edición fotográfica, habitual en las cuentas de redes sociales de famosos y personajes públicos. Se trata de la difusión de las imágenes en anuncios oficiales del gobierno, que distorsiona la realidad, viola los códigos éticos y puede poner en peligro los esfuerzos oficiales de archivo y registro.

“Todas las imágenes que hay hasta hoy en los archivos de Israel son imágenes auténticas de la realidad tal y como fue captada por los objetivos de las cámaras de los fotógrafos desde la creación del Estado”, afirma Shabi Gatenio, el veterano periodista político que dio a conocer la noticia en The Seventh Eye, un sitio israelí que cubre los medios de comunicación locales. “Estas imágenes, si se introducen en la base de datos, la infectarán para siempre con una realidad virtual que nunca existió”.

Desde que se reveló la manipulación de las imágenes, el gobierno ha dado el paso sin precedentes de acreditar a Sara Netanyahu en sus comunicados que incluyen imágenes manipuladas. Y no está claro si el archivo oficial incluirá imágenes de ella tomadas durante el segundo semestre del año pasado, cuando, según Gatenio, parece haber comenzado la edición.

El portavoz personal de la Sra. Netanyahu no respondió a una petición de comentarios.

Nitzan Chen, director de la Oficina de Prensa del Gobierno, dijo a The Associated Press que las imágenes del primer ministro nunca se manipulan y que su oficina no subiría ninguna foto retocada al archivo oficial.

El hábito personal de Photoshop entra en el ámbito político

Sara Netanyahu, de 67 años, utiliza desde hace tiempo programas de retoque fotográfico en sus imágenes. Su cuenta en las redes sociales está llena de imágenes en las que su rostro aparece muy retocado.

Pero el tema levantó ampollas desde que su hábito del Photoshop entró en el registro público.

Gatenio dijo que lo notó por primera vez el pasado julio, cuando la pareja visitó al presidente Donald Trump en Washington, D.C., y de nuevo en septiembre, cuando Sara Netanyahu se unió a su marido en la pista antes de un viaje a Nueva York para la Asamblea General de la ONU.

En aquel momento, la oficina del Primer Ministro difundió un vídeo de la despedida junto con una foto, atribuida a Avi Ohayon, fotógrafo oficial del Gobierno.

Al comparar la foto con el vídeo sin procesar, Hany Farid, experto forense digital de la Universidad de California en Berkeley, dijo que la imagen había sido posprocesada, con manipulaciones locales para suavizar su piel y eliminar arrugas.

Desde entonces, las fotos que muestran a la Sra. Netanyahu reunida con el Vicepresidente JD Vance y su esposa, Usha, en Washington también parecen haber sido retocadas, dijo Farid.

“Ha habido algunos retoques de Photoshop para -llamémoslo así- ‘embellecer’, aclarar, suavizar el rostro”, dijo Farid.

“¿Es nefasto? No. ¿Es un problema? Sí. Se trata de algo más grande que ‘se ha retocado la cara para parecer más joven’. Se trata de confianza. ¿Por qué debería fiarme de cualquier foto oficial que salga de esa administración?”.

Chen, el jefe de la Oficina de Prensa del Gobierno, dijo que los abogados de la oficina están tratando de determinar cómo manejar e identificar adecuadamente las fotos “procesadas por personas distintas de los fotógrafos de la GPO.”

Dijo que el Ministerio de Justicia también está examinando los “criterios, limitaciones y posibilidades” de las imágenes editadas, aunque subrayó que no hay nada ilegal en retocar fotos. La cuestión, dijo, es ser transparente cuando se hacen esos cambios.

Por ahora, su oficina ha decidido añadir el nombre de Sara Netanyahu a los comunicados de prensa que incluyan imágenes retocadas. Desde noviembre, los comunicados de prensa que muestran fotos de ella sonriendo junto a Trump y la familia del último rehén en Gaza en Washington, visitando una sinagoga de Miami y asistiendo al funeral de un alcalde israelí han incluido esta etiqueta.

Al menos un medio de comunicación, el Times of Israel, ha declarado que dejará de publicar fotos oficiales del Estado que parezcan haber sido manipuladas. Associated Press no publica imágenes que parezcan haber sido retocadas o manipuladas digitalmente.

Un fenómeno más amplio

Chen dijo que el Primer Ministro nunca se edita: “Ni Photoshop, ni correcciones, ni color. Nada”.

Aunque su cara no esté retocada, la cuenta oficial de Instagram del primer ministro cuenta otra historia.

La página ha publicado un montón de contenido que parece editado o generado por IA, incluida una foto de la pareja con Trump y la primera dama Melania Trump celebrando el año nuevo en Washington.

La foto levantó sospechas en Israel porque muestra a Sara Netanyahu con un vestido negro ausente en otras fotos del evento, donde llevaba un vestido rojo oscuro. En el cielo sobre las parejas aparecen fuegos artificiales de colores brillantes y banderas estadounidenses e israelíes que, según Farid, “casi con toda seguridad” fueron generados por IA.

Ahora está marcado con una etiqueta en Instagram que indica que puede haber sido alterado o generado utilizando IA. No está claro cuándo se añadió la etiqueta ni quién lo hizo.

Netanyahu no es el único. Muchas figuras mundiales, incluido Trump, utilizan con frecuencia la manipulación de imágenes generadas por IA en su producción pública.

Tehilla Shwartz Altshuler, que dirige el “Programa de Democracia en la Era Digital”, en el Instituto de Democracia de Israel, un think tank de Jerusalén, lo llamó “parte del libro de jugadas populista” y dijo que no había “ninguna duda” de que Netanyahu estaba emulando cómo Trump utiliza la tecnología.

El Instagram oficial de Netanyahu ha publicado un vídeo de Trump y Netanyahu en un bombardero B-2 que parece totalmente generado por IA. Lleva por título “en nuestra vuelta de la victoria”, en referencia a los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán el año pasado.

“Esto es exactamente lo que Netanyahu y su círculo cercano han intentado hacer durante muchos años”, dijo. “Presentarse a sí mismo como un superhéroe, a su mujer como una supermodelo, a su familia como una familia superfiel. Incluso cuando no era el caso, incluso a expensas del trabajo político real, el trabajo administrativo y el trabajo social”.

Dijo que Israel ha llegado a un punto crítico en el mantenimiento de registros y comunicaciones oficiales del gobierno.

“La cuestión de archivar la verdad, de archivar la historia, será una de las cuestiones de nuestro tiempo”.

