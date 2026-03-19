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Intensa tormenta deja más de una docena de muertos en Pakistán

Las intensas lluvias y fuertes vientos causaron derrumbes de muros y techos en la ciudad de Karachi

19 de marzo de 2026 - 8:05 AM

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Vecinos pasan entre los escombros de un muro derrumbado por fuertes lluvias y viento en Karachi. (Ali Raza)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Karachi, Pakistán - Fuertes lluvias y vientos intensos azotaron durante la noche la mayor ciudad de Pakistán, causando la muerte de al menos 15 personas e hiriendo a varias más, después de que muros y techos se derrumbaran en múltiples lugares, informaron el jueves los servicios de emergencia y funcionarios hospitalarios.

La tormenta, que comenzó el miércoles, continuó durante la noche en Karachi, la capital de la provincia sureña de Sindh. Las autoridades aconsejaron a los residentes evitar desplazamientos innecesarios.

Al menos 15 cuerpos fueron llevados al principal hospital de la ciudad. Más de dos docenas de personas resultaron heridas y recibieron atención en hospitales tras incidentes relacionados con el clima, indicaron la cirujana policial Summaiya Tariq y funcionarios de emergencias.

La tormenta también arrancó árboles al borde de las carreteras y alteró el tráfico, según funcionarios de rescate y la policía.

El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que vientos de hasta 56 millas por hora (90 kilómetros por hora) continuaron durante horas. El alcalde de Karachi, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en interiores y evitar desplazamientos innecesarios, y advirtió que muchos árboles habían caído y que los equipos trabajaban para despejar las vías.

Los meteorólogos señalaron que más lluvia y tormentas eléctricas con vientos fuertes y posibles granizadas aisladas podrían seguir afectando a Karachi y a otras partes de la provincia de Sindh, a medida que un sistema meteorológico del oeste se desplaza por la región.

Las lluvias y las tormentas azotaron muchas otras zonas del país, informaron los servicios de emergencia.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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PakistánMuertesLluviasBreaking News
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