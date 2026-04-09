Israel bombardea Beirut y mata a 182 personas

BEIRUT - Israel bombardeó el miércoles varias zonas densamente pobladas en el centro de Beirut, capital del Líbano, horas después de que se anunciara un alto al fuego en la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

El Líbano dijo que al menos 182 personas murieron como resultado de los ataques israelíes, y que cientos más resultaron heridas.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo al programa PBS News Hour que Líbano no estaba incluido en el acuerdo debido a la presencia del grupo político-paramilitar Hezbollah.

Cuando se le preguntó sobre los más recientes ataques de Israel, respondió: “Eso es una escaramuza separada”.

Israel había dicho que el acuerdo no se extiende a Líbano, aunque Irán y el mediador Pakistán sostuvieron que sí.

1 / 11 | FOTOS: Devastación en vecindario residencial del Líbano tras ataque aéreo. Al menos seis personas murieron y quince resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en Baalbek, en el este de Líbano. - Bilal Hussein 1 / 11 FOTOS: Devastación en vecindario residencial del Líbano tras ataque aéreo Al menos seis personas murieron y quince resultaron heridas en un bombardeo israelí contra un edificio residencial en Baalbek, en el este de Líbano. Bilal Hussein Compartir

La fugaz sensación de alivio entre los libaneses tras el anuncio del alto al fuego se convirtió en pánico a causa de lo que el ejército israelí calificó como el mayor ataque coordinado en la guerra actual, que incluyó más de 100 objetivos en 10 minutos en Beirut, el sur de Líbano y el valle oriental de la Becá.

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Salía humo negro de varias partes de la capital costera, donde un enorme número de personas desplazadas por la guerra se han refugiado. Las explosiones interrumpían los bocinazos del tráfico en lo que había sido una tarde bulliciosa de cielo azul. Las ambulancias se dirigían a toda velocidad hacia las llamas. Edificios de apartamentos fueron bombardeados.

Periodistas de The Associated Press vieron cuerpos calcinados en vehículos y en el suelo en una de las intersecciones más concurridas de Beirut, en el barrio central de Corniche al Mazraa, una zona mixta comercial y residencial. Con montacargas, los rescatistas retiraban escombros humeantes y revisaban las ruinas en busca de sobrevivientes.

No había señales de que Hezbollah lanzara ataques contra Israel en las primeras dos horas después de los ataques.

En respuesta a los ataques en Líbano, Irán dijo más tarde el miércoles que nuevamente detendrá el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz, informó la prensa estatal del país.

Una mortífera andanada al mediodía

El centro de Beirut ya había sido atacado antes, pero no por tantos bombardeos a la vez y en pleno día. Israel ha asaltado con regularidad el sur y el este de Líbano y los suburbios del sur de Beirut desde el estallido de la más reciente guerra entre Israel y Hezbollah el 2 de marzo.

La ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Haneen Sayed, en una entrevista con The Associated Press, condenó los ataques de Israel, calificándolos como un “punto de inflexión muy peligroso”.

“Estos ataques ahora están en el corazón de Beirut… La mitad de los refugiados están en Beirut en esta zona”, dijo, y añadió que acababa de pasar en auto por las zonas atacadas.

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Declaró que el gobierno de Líbano está listo para entablar negociaciones con Israel para poner fin a las hostilidades, una oferta que el presidente ya había hecho. Israel no ha respondido. “Hay llamadas y esfuerzos que se están realizando en este momento”, indicó Sayed.

El primer ministro Nawaf Salam, en un comunicado, acusó a Israel de escalar en un momento en que se trataba de negociar una solución, y de atacar zonas civiles con un “total desprecio por los principios del derecho internacional y del derecho internacional humanitario —principios que, en cualquier caso, nunca ha respetado”.

El presidente libanés Joseph Aoun calificó los ataques israelíes de “bárbaros”. El Ministerio de Salud de Líbano indicó que, junto con los 182 muertos, al menos 890 resultaron heridos en los ataques. En total, 1,739 personas han muerto y 5,873 han resultado heridas en Líbano en poco más de cinco semanas desde el estallido de la guerra.

El ejército israelí alegó que había atacado lanzadores de misiles, centros de mando e infraestructura de inteligencia. Acusó a combatientes de Hezbollah de intentar “mezclarse” en zonas musulmanas no chiíes más allá de sus bastiones tradicionales.

Residentes y funcionarios locales negaron que los edificios atacados por Israel fueran sitios militares.

“Miren estos crímenes”, señaló Mohammed Balouza, miembro del concejo municipal de Beirut, en el lugar de un ataque en Corniche al Mazraa. Un edificio de apartamentos detrás de una tienda popular que vende nueces y fruta seca había sido alcanzado. “Esta es una zona residencial. Aquí no hay nada (militar)”.

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1 / 10 | FOTOS: Mira el Estrecho de Ormuz, el punto que tiene al mundo en alerta. El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. - Captura 1 / 10 FOTOS: Mira el Estrecho de Ormuz, el punto que tiene al mundo en alerta El Estrecho de Ormuz recobró todo su interés ante la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán. Captura Compartir

Una advertencia israelí y un Hezbollah desafiante

Mientras el humo se elevaba el miércoles, el ministro de Defensa israelí Israel Katz advirtió al líder de Hezbollah Naim Kassem que “su turno llegará”. En 2024, Israel mató al anterior líder de Hezbollah Hasán Nasrala.

Katz calificó los ataques del miércoles como el mayor golpe contra Hezbollah desde el ataque que hizo que los bípers utilizados por cientos de sus integrantes estallaran casi simultáneamente en septiembre de 2024.

Antes de la nueva oleada de ataques, un funcionario de Hezbollah dijo a The Associated Press que el grupo estaba dando una oportunidad a los mediadores para asegurar un alto al fuego en Líbano, pero que “no hemos anunciado nuestra adhesión al alto al fuego ya que los israelíes no lo están cumpliendo”. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer comentarios públicos.

El funcionario de Hezbollah advirtió que el grupo no aceptará un regreso al statu quo previo al 2 de marzo, cuando Israel llevaba a cabo ataques casi diarios contra Líbano pese a que nominalmente estaba en vigor una tregua desde que terminó la última guerra a gran escala entre Israel y Hezbollah en noviembre de 2024.

“No aceptaremos que los israelíes sigan comportándose como lo hacían antes de esta guerra en lo que respecta a los ataques”, apuntó.

Hezbollah había disparado misiles a través de la frontera días después de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una guerra regional. Israel respondió con un bombardeo generalizado sobre Líbano y una invasión por tierra.

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El jefe del Estado Mayor del ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, alega que los ataques son para proteger a los residentes del norte de Israel, que han estado bajo intenso fuego.

El ejército israelí ha dicho que ha matado a cientos de combatientes de Hezbollah. Más de un millón de personas han sido desplazadas en Líbano.

Más temprano el miércoles, después de que se anunciara el alto al fuego en Irán y antes de que Israel atacara, muchas personas desplazadas que dormían en tiendas de campaña en las calles de Beirut y de la ciudad costera de Sidón comenzaron a empacar sus pertenencias para regresar a sus hogares.

En un extenso campamento de desplazados en el malecón de Beirut, familias expresaron confusión y desesperación.

“No podemos más con esto: dormir en una tienda, no bañarnos, la incertidumbre”, dijo Fadi Zaydan, de 35 años. Él y sus padres se habían preparado para regresar a la ciudad sureña de Nabatieh. En cambio, decidieron esperar por ahora en Sidón, un poco más cerca de su hogar.

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