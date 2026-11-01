Juntos al fin: evacuados se reúnen con sus familias en frontera entre Ucrania y Bielorrusia

Los residentes de Oleshky, ciudad ocupada por Rusia, cruzaron el sábado a territorio controlado por Ucrania en una importante operación de evacuación realizada bajo la tregua más significativa desde la invasión rusa a gran escala de Ucrania hace cuatro años y medio.

Evacuados envueltos en banderas ucranianas azules y amarillas descendieron de los autobuses en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y se reunieron con sus familiares. Voluntarios con carteles de bienvenida hechos a mano repartían café a los viajeros exhaustos que habían viajado en autobús y avión a través de Rusia y Bielorrusia. Residentes de aldeas cercanas se alinearon a lo largo de la autopista ondeando banderas y linternas para saludar al convoy.

Tetiana Leonidivna, de 71 años, agradeció a los soldados ucranianos que la ayudaron a huir.

“Los amamos, los amamos”, dijo entre lágrimas. “Sabemos que nos están protegiendo. Y una profunda reverencia para ellos, y una profunda reverencia para sus padres, por tener hijos así. Estoy orgullosa, simplemente orgullosa”.

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El cese al fuego en la provincia de Jersón en el sur de Ucrania comenzó temprano el martes y se esperaba que continuara hasta el domingo por la noche. La Casa Blanca ha afirmado que la primera dama estadounidense Melania Trump ayudó a negociar la tregua localizada, y el papa León XIV presionó a Rusia y Ucrania para que permitieran la entrega de ayuda y evacuaciones.

Evacuados y sus familias expresan miedo y esperanza

Familiares y voluntarios con Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y World Central Kitchen recibieron a los evacuados cuando llegaron a la frontera, listos para proporcionar ayuda y comida. Equipos descargaron cajas con mascotas —incluidos gatos, perros, un loro y un mapache— de los autobuses.

Con un cigarrillo entre los dedos temblorosos, Ivan Yevhenovych, de 48 años, describió sus últimos meses en Oleshky.

“Fue muy difícil. Había muchos drones; era difícil moverse por las calles”, narró. “Desde la primavera, en realidad ya no quedaba ningún alimento básico. La gente tenía un poco de sus propias reservas. Somos gente ahorrativa”.

Añadió que todos los días moría gente por minas terrestres o ataques de drones.

Se estima que unas 2,000 personas seguían viviendo en Oleshky cuando entró en vigor la tregua temporal. Se les ofreció la opción de ser evacuados a territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o de quedarse en la ciudad con provisiones de alimentos y suministros médicos reabastecidos.

“Muchas personas se quedaron y no querían irse”, dijo Yevhenovych. “Algunos por sus casas, algunos por sus animales”.

Las autoridades ucranianas, que buscan proteger a quienes permanecieron y salvaguardar futuras misiones humanitarias, no han aclarado cuántos residentes fueron evacuados de Oleshky y han restringido detalles de su ruta. Melania Trump publicó el viernes en redes sociales que el convoy humanitario pudo evacuar de forma segura a más de 750 personas.

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Liza Paliy, de 19 años, esperó en la frontera a su padre, a quien vio por última vez hace más de dos años y medio cuando ella huyó de la ciudad con su madre y su hermana.

“Pensamos en ese momento que sería un mes, dos como máximo, y volveríamos, pero lamentablemente ya han pasado dos años”, comentó.

Ucrania y Rusia planean más misiones humanitarias

El defensor del pueblo de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, celebró la misión humanitaria como una victoria.

“Este es un momento extremadamente importante. Hubo negociaciones difíciles, acuerdos, preparativos y una enorme cantidad de trabajo. Pero lo más importante es que las personas que esperaron tanto tiempo para ser rescatadas finalmente están a salvo”, declaró en una publicación en línea.

Lubinets y Yana Lantratova, directora de derechos humanos de Rusia, dijeron en declaraciones separadas que ambas partes acordaron seguir trabajando en misiones humanitarias similares.

“La misión ha concluido, pero, lamentablemente, las condiciones de vida en Oleshky siguen siendo extremadamente difíciles”, señaló Lantratova. “Haremos todo lo posible para apoyar a los residentes que han tomado la decisión de quedarse”.

Algunos evacuados de Oleshky que optaron por trasladarse a territorio ocupado por Rusia han sido llevados a un alojamiento temporal en Simferópol, dijo Lantratova. Crimea es una península ucraniana que Rusia se anexionó en 2014.

“Después de todo lo que han soportado y de un largo viaje, es esencial que estas personas descansen, se recuperen y se sientan atendidas. Sin embargo, el apoyo no debe limitarse solo a un techo sobre sus cabezas y una comida caliente”, indicó en una publicación en redes sociales.

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Estados Unidos aprueba la venta de misiles Patriot para Ucrania

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró el sábado la aprobación estadounidense para que su país compre 500 interceptores Patriot PAC-3, que son necesarios para detener los misiles balísticos rusos.

“Ahora mismo, los rusos atacan nuestra infraestructura energética todos los días. Tan solo en estas últimas dos semanas de octubre, ya ha habido más de 30 ataques rusos contra partes críticas de nuestra red eléctrica”, escribió Zelenskyy en X.

El gobierno de Trump informó el viernes que ha aprobado la propuesta de venta de $2,100 millones. Aún está sujeta a revisión del Congreso.

Además, se comprarán 500 misiles Patriot para Ucrania a través de un programa estadounidense utilizando donaciones de Canadá, Alemania y Noruega, señaló el Departamento de Estado.

Ataque con drones ucranianos mata a dos en Rusia

Por otra parte, un ataque con drones ucranianos mató a una mujer de 30 años y a un hombre de 41 en la región occidental rusa de Briansk, dijo el sábado el gobernador local, Yegor Kovalchuk. Otras cinco personas resultaron heridas, agregó.

Autoridades locales reportaron también ataques con aviones no tripulados ucranianos en la república rusa de Bashkortostán. Medios rusos publicaron que se registró un incendio en la capital regional, Ufá, donde hay varias refinerías de petróleo.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el sábado que sus fuerzas derribaron 433 drones ucranianos durante la noche.

Zelensky dijo que Moscú lanzó ataques con drones contra infraestructura energética y ferroviaria en toda Ucrania durante la noche y dejó a 280,000 hogares sin electricidad en las provincias de Dnipró y Kiev.

Los ataques tuvieron como objetivo centrales de calor y energía en las regiones de Kiev y Sumy, cuatro subestaciones eléctricas y una instalación de distribución de gas en la provincia de Dnipró, así como infraestructura ferroviaria en Dnipró y Járkiv, dijo, y agregó que los equipos trabajaban para restablecer el suministro eléctrico.

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Zelensky instó a sus socios a imponer nuevas sanciones a Rusia y a seguir apoyando a Ucrania.