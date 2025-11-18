Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
18 de noviembre de 2025
82°nubes dispersas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Legisladores rusos aprueban incremento en impuestos para impulsar la economía

La iniciativa del Estado surge mientras la guerra con Ucrania se acerca a su cuarto año

18 de noviembre de 2025 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En esta fotografía proporcionada por el Servicio de Prensa de la Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento ruso, los diputados asisten a una sesión en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento ruso en Moscú, el martes 28 de octubre de 2025.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Los legisladores rusos aprobaron el martes nuevas subidas de impuestos, mientras Moscú busca nuevas fuentes de ingresos para impulsar su economía durante su guerra de casi cuatro años con Ucrania.

RELACIONADAS

Los legisladores de la Cámara Baja del Parlamento, la Duma Estatal, aprobaron la segunda lectura clave de un proyecto de ley que elevará el impuesto sobre el valor añadido del 20% al 22%. Se espera que los cambios añadan hasta 1 billón de rublos (unos $12,300 millones) al presupuesto del Estado.

La nueva legislación también reduce el umbral para las empresas obligadas a recaudar el IVA de 60 millones de rublos (unos $739,000) de ingresos anuales por ventas a 10 millones de rublos (unos $123,000). Los cambios, que se introducirán por etapas hasta 2028, tienen por objeto impedir que las empresas dividan sus operaciones para eludir impuestos. Pero también se espera que afecten a muchas pequeñas empresas que antes estaban exentas.

Esta medida forma parte de una serie de nuevos impuestos con los que el Kremlin espera ayudar a la ralentización de la economía rusa. Una nueva iniciativa suprimirá el tipo especial y reducido de la “tasa de reciclaje” estatal para automóviles, destinada principalmente a los vehículos importados de alto precio.

Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El bombardeo inicial afectó a un apartamento residencial. Los bombardeos duraron alrededor de 9 horas. (AP Photo/Efrem Lukatsky)El Ministro del Interior, Ihor Klymenko, informó que 27 localizaciones fueron atacadas y más de 2,000 personas han ido a ayudar los puntos afectados. (AP Photo/Efrem Lukatsky)
1 / 11 | Ataque nocturno de Rusia en Kiev: el ataque más letal en la capital de Ucrania este año. Rusia lanzó un ataque a la capital ucraniana de Kiev en la noche de lunes 16 de junio de 2025. (AP Photo/Efrem Lukatsky) - Evgeniy Maloletka

Otras propuestas han incluido el aumento de los impuestos sobre los licores, el vino, la cerveza, los cigarrillos y los vapores, así como la adición de impuestos sobre artículos tecnológicos como teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles.

Tras dos años de fuerte crecimiento impulsado por el gasto militar, la economía rusa se contrajo a principios de 2025 y, según las estimaciones del Gobierno, este año sólo crecerá en torno al 1%. El crecimiento se ha visto afectado por los elevados tipos de interés del banco central, actualmente en el 16,5%, destinados a controlar una inflación del 8% alimentada por las compras estatales de defensa.

En el proyecto de presupuesto del gobierno ruso para 2026, que también fue aprobado por los legisladores el martes, el gasto militar de Rusia se fijó en 12,930 millones de rublos ($159,000 millones), es decir, 16,840 millones de rublos ($207,000 millones), incluido el gasto en seguridad y aplicación de la ley.

Ahora los proyectos deben ser aprobados de nuevo por la Cámara Baja, antes de pasar a la Cámara Alta y ser firmados por el Presidente Vladimir Putin para convertirse en ley.

Tags
Breaking NewsImpuestosRusiaConflicto entre Rusia y UcraniaVladimir Putin
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 18 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: