León XIV hace historia: se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones estadounidenses

El papa León XIV se ha convertido en el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses.

El Vaticano confirmó el viernes que el pontífice, nacido en Chicago, había enviado su voto por correo en esa ciudad de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en consonancia con su firme convicción sobre la participación ciudadana.

León, antes conocido como Robert Prevost, “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos” y lo ha hecho “siempre que ha sido elegible para hacerlo”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

1 / 6 | En imágenes: reaparece el papa León XIV durante el rezo del ángelus en el Vaticano . El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano. - Agencia EFE 1 / 6 En imágenes: reaparece el papa León XIV durante el rezo del ángelus en el Vaticano El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano. Agencia EFE Compartir

El comunicado indicó que también había votado mientras vivía en Perú, siempre que reunía los requisitos para hacerlo.

“El Santo Padre expresa su convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió.

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1 / 13 | Entre saludos y buenos deseos: así fue la salida del papa León XIV del hospital tras cirugía. El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. - Andrew Medichini 1 / 13 Entre saludos y buenos deseos: así fue la salida del papa León XIV del hospital tras cirugía El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. Andrew Medichini Compartir

El voto de León fue reportado inicialmente por el Chicago Sun-Times, que citó a la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, quien indicó que el papa, inscrito como elector en una dirección de New Lenox, solicitó una papeleta para votar por correo el 3 de octubre.

No está claro cómo León devolvió la papeleta. Su hermano, John Prevost, estuvo en Roma esta semana acompañando a feligreses de St. Jude, una parroquia administrada por los agustinos en New Lenox, Illinois. El hermano mayor del pontífice asiste allí a misa, y León ofreció una charla en la parroquia en 2024, cuando todavía era cardenal.

Desde 2000, Robert Prevost ha votado en cinco elecciones primarias: solicitó papeletas demócratas en dos ocasiones y republicanas en tres, según los registros de la Junta Electoral del Estado de Illinois.

Los registros no muestran a qué candidatos apoyó. En Illinois, los electores deben declarar una preferencia partidista para recibir una papeleta en las primarias, en las que los partidos escogen a sus candidatos para las elecciones generales. En las elecciones generales no se requiere esa declaración.

Mientras estuvo inscrito como elector en el condado de Cook, de marcada tendencia demócrata, Prevost solicitó papeletas para las primarias demócratas de 2008 y 2010. Tras mudarse al condado suburbano de Will, más conservador, solicitó papeletas para las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016.