Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
30 de octubre de 2026
87°Lluvias aisladas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

León XIV hace historia: se convierte en el primer papa en votar en unas elecciones estadounidenses

El Vaticano confirmó que el pontífice, nacido en Chicago, había enviado su voto por correo

30 de octubre de 2026 - 9:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El papa León XIV. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El papa León XIV se ha convertido en el primer pontífice en votar en unas elecciones estadounidenses.

RELACIONADAS

El Vaticano confirmó el viernes que el pontífice, nacido en Chicago, había enviado su voto por correo en esa ciudad de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en consonancia con su firme convicción sobre la participación ciudadana.

León, antes conocido como Robert Prevost, “ha ejercido su derecho al voto como ciudadano de Estados Unidos y lo ha hecho “siempre que ha sido elegible para hacerlo”, informó la oficina de prensa de la Santa Sede.

El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano.El Ángelus es una oración católica que medita el misterio de la Encarnación y se reza tradicionalmente tres veces al día: mañana, mediodía y tarde. El diagnóstico tras la cirugía fue que el papa tenía un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, por lo que se le extirpó todo el lóbulo inferior del pulmón derecho.
1 / 6 | En imágenes: reaparece el papa León XIV durante el rezo del ángelus en el Vaticano . El papa León XIV reapareció este domingo en el rezo del ángelus desde la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico vaticano. - Agencia EFE

El comunicado indicó que también había votado mientras vivía en Perú, siempre que reunía los requisitos para hacerlo.

“El Santo Padre expresa su convicción sobre el derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió.

El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón.Decenas de personas lo recibieron con buenos deseos mientras salía caminando del hospital y subía a un vehículo que lo esperaba para regresar al Vaticano.El próximo gran compromiso del papa es un viaje a Latinoamérica del 6 al 17 de noviembre.
1 / 13 | Entre saludos y buenos deseos: así fue la salida del papa León XIV del hospital tras cirugía. El papa León XIV salió el sábado del hospital Gemelli de Roma, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón. - Andrew Medichini

El voto de León fue reportado inicialmente por el Chicago Sun-Times, que citó a la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, quien indicó que el papa, inscrito como elector en una dirección de New Lenox, solicitó una papeleta para votar por correo el 3 de octubre.

No está claro cómo León devolvió la papeleta. Su hermano, John Prevost, estuvo en Roma esta semana acompañando a feligreses de St. Jude, una parroquia administrada por los agustinos en New Lenox, Illinois. El hermano mayor del pontífice asiste allí a misa, y León ofreció una charla en la parroquia en 2024, cuando todavía era cardenal.

Desde 2000, Robert Prevost ha votado en cinco elecciones primarias: solicitó papeletas demócratas en dos ocasiones y republicanas en tres, según los registros de la Junta Electoral del Estado de Illinois.

Los registros no muestran a qué candidatos apoyó. En Illinois, los electores deben declarar una preferencia partidista para recibir una papeleta en las primarias, en las que los partidos escogen a sus candidatos para las elecciones generales. En las elecciones generales no se requiere esa declaración.

Mientras estuvo inscrito como elector en el condado de Cook, de marcada tendencia demócrata, Prevost solicitó papeletas para las primarias demócratas de 2008 y 2010. Tras mudarse al condado suburbano de Will, más conservador, solicitó papeletas para las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016.

Los registros también muestran que emitió su voto en todas las elecciones generales desde 2000, salvo las de 2020 y 2022.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVChicagoEl VaticanoEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 30 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: