León XIV respalda con firmeza a los obispos de Estados Unidos en su crítica a las medidas migratorias de Trump

Castel Gandolfo - El papa León XIV respaldó firmemente el martes a los obispos estadounidenses que condenaron la represión migratoria de la administración Trump, al tiempo que instó al pueblo estadounidense a escucharlos y tratar humanamente a los migrantes.

El primer papa estadounidense de la historia fue preguntado por el “mensaje especial” que la Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobó durante la asamblea general de obispos de la semana pasada. El texto criticaba la deportación masiva de migrantes por parte de la administración Trump y el “vilipendio” que se hace de ellos en el actual debate migratorio. Lamentó el miedo y la ansiedad que las redadas de inmigración han sembrado en las comunidades, y la negación de atención pastoral a los migrantes en los centros de detención.

León, quien ya ha instado anteriormente a los obispos locales a que tomen la iniciativa de pronunciarse sobre cuestiones de justicia social, dijo que apreciaba la declaración de los obispos estadounidenses e instó a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a escuchar lo que decían.

“Creo que tenemos que buscar formas de tratar a la gente con humanidad, tratar a la gente con la dignidad que tienen”, dijo León, nacido en Chicago. “Si la gente está en Estados Unidos ilegalmente, hay formas de tratar eso. Hay tribunales, hay un sistema de justicia”.

En declaraciones a los periodistas a su salida de la casa de campo papal al sur de Roma, León reconoció que existen problemas en el sistema migratorio estadounidense. Pero subrayó que nadie ha dicho que Estados Unidos deba tener fronteras abiertas, y que cada país tiene derecho a determinar quién puede entrar y cómo.

“Pero cuando la gente está viviendo bien, y muchos de ellos durante 10, 15, 20 años, tratarlos de una manera que es extremadamente irrespetuosa por decir lo menos - y ha habido algo de violencia por desgracia - creo que los obispos han sido muy claros en lo que han dicho”, dijo.

“Simplemente invitaría a toda la gente de Estados Unidos a escucharlos”.

El “mensaje especial” de los obispos fue poco habitual, ya que era la primera vez desde 2013 que los obispos escribían una declaración monográfica de este tipo en una de sus reuniones. Se acompañó de un vídeo de Instagram en el que los obispos leían el texto a cámara, para recalcar su mensaje.

Próximos viajes

León habló con los periodistas reunidos frente a su villa de Castel Gandolfo, donde suele pasar las tardes de los lunes y los martes descansando, jugando al tenis y nadando en la piscina cubierta de la finca.

Sugirió que está planeando más viajes a partir de 2026, después de que sus compromisos en Roma disminuyan con el final del Año Santo.

A la pregunta de si volvería a Perú, donde pasó unos 20 años como misionero, León respondió “por supuesto”.

Pero también insinuó otros posibles destinos, como el santuario de Fátima en Portugal, el santuario de Guadalupe en México y visitas a Argentina y Uruguay.

“Me encanta viajar, el problema es la agenda con todos los compromisos”, dijo.

León emprenderá la próxima semana su primer viaje al extranjero como papa, a Turquía y Líbano.

