Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Líbano pide al Vaticano protección para sus cristianos del sur tras muerte de un sacerdote

Falleció en un ataque israelí contra la aldea de Qlayaa

10 de marzo de 2026 - 1:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, Líbano. (Bilal Hussein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El Líbano pidió este martes al Vaticano protección para sus comunidades cristianas en las zonas fronterizas con Israel, después de que un sacerdote católico maronita muriera la víspera en un ataque israelí contra la aldea de Qlayaa, en el sur del país.

RELACIONADAS

“Pedí a la Santa Sede que intervenga y medie para ayudar a preservar la presencia cristiana en esas aldeas, cuyos residentes han apoyado siempre al Estado libanés, sus instituciones militares internacionales y nunca han abandonado este compromiso”, dijo el ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, en un comunicado.

Así lo trasladó durante una llamada telefónica con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher, quien por su parte le aseguró que están llevando a cabo “todos” los contactos diplomáticos necesarios para frenar el conflicto y evitar más desplazamientos.

La conversación entre ambos se produjo después de que el lunes falleció el sacerdote de Qlayaa, Pierre al Rahi, alcanzado por un proyectil disparado por un tanque israelí y quien será enterrado mañana, miércoles, en su parroquia, de mayoría cristiana.

Varias localidades cristianas del sur del Líbano como Marjayoun, Rmeish, Qlayaa y Alma al Shaab se han negado a cumplir con las órdenes de evacuación emitidas por Israel, que desde la semana pasada pide la salida de la población de toda la franja que va desde la frontera de facto al río Litani.

En Qlayaa, permanecen la mayor parte de los ciudadanos, según confirmaron a EFE los vecinos, mientras que Alma al Shaab registró este martes una evacuación parcial apoyada por la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Tags
Breaking NewsLíbanoVaticanoIsrael
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: