Líbano pide al Vaticano protección para sus cristianos del sur tras muerte de un sacerdote

El Líbano pidió este martes al Vaticano protección para sus comunidades cristianas en las zonas fronterizas con Israel, después de que un sacerdote católico maronita muriera la víspera en un ataque israelí contra la aldea de Qlayaa, en el sur del país.

“Pedí a la Santa Sede que intervenga y medie para ayudar a preservar la presencia cristiana en esas aldeas, cuyos residentes han apoyado siempre al Estado libanés, sus instituciones militares internacionales y nunca han abandonado este compromiso”, dijo el ministro libanés de Exteriores, Yusef Rayyi, en un comunicado.

Así lo trasladó durante una llamada telefónica con el secretario vaticano para las Relaciones con los Estados, Paul Gallagher, quien por su parte le aseguró que están llevando a cabo “todos” los contactos diplomáticos necesarios para frenar el conflicto y evitar más desplazamientos.

La conversación entre ambos se produjo después de que el lunes falleció el sacerdote de Qlayaa, Pierre al Rahi, alcanzado por un proyectil disparado por un tanque israelí y quien será enterrado mañana, miércoles, en su parroquia, de mayoría cristiana.

Varias localidades cristianas del sur del Líbano como Marjayoun, Rmeish, Qlayaa y Alma al Shaab se han negado a cumplir con las órdenes de evacuación emitidas por Israel, que desde la semana pasada pide la salida de la población de toda la franja que va desde la frontera de facto al río Litani.