Lobo muerde a una mujer en una zona comercial de la segunda ciudad más grande de Alemania

Un lobo mordió a una mujer en una zona comercial de Hamburgo antes de ser sacado de un lago de la segunda ciudad más grande de Alemania, según informaron las autoridades, en lo que se cree que es el primer ataque de este tipo desde que los lobos regresaron al país en 1998.

El servicio de bomberos dijo que la mujer fue trasladada a un hospital de Hamburgo después del inusual encuentro el lunes por la noche, informó la agencia de noticias alemana dpa. No hubo información inmediata sobre su estado el martes, y la policía no detalló dónde fue mordida. Tampoco estaba claro qué provocó el ataque.

El ataque tuvo lugar en una zona comercial cercana a la estación de Altona, al oeste del centro de la ciudad. A última hora de la tarde del lunes, según la policía, los agentes sacaron al lobo del lago Binnenalster, en el centro de Hamburgo, tras recibir llamadas alertando de un avistamiento del animal allí y en otros lugares. Los medios de comunicación locales informaron de que fue trasladado a un recinto en las afueras de la ciudad.

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Las autoridades creen probable que se trate del mismo lobo que fue avistado el fin de semana en Blankenese, un suburbio de la ciudad. Los expertos creen que ese animal es un lobo joven en busca de un territorio propio que se adentró accidentalmente en la ciudad. El gobierno regional de Hamburgo señaló que los lobos suelen evitar el contacto con las personas y los perros, y que el inusual entorno urbano sería muy estresante.

La Agencia Federal para la Conservación de la Naturaleza de Alemania dijo que era la primera vez que se tenía constancia de que una persona hubiera sido atacada por un lobo salvaje desde que estos animales reaparecieron en el país tras 150 años de ausencia, hace casi 30 años, informó dpa.