Los apagones dejarán sin servicio eléctrico este sábado a más del 50% de Cuba

La Habana - Los prolongados apagones afectarán este sábado simultáneamente hasta el 51.5% de Cuba en el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agudizado a partir del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero.

Las medidas del Gobierno de Washington han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

Los cortes del suministro que alcanzan las 15 o más de 20 horas diarias han provocado una parálisis casi completa de la economía y generado un malestar social con protestas en distintos barrios de La Habana y otros puntos de la isla.

En el último año, la isla ha sufrido siete apagones nacionales, los dos últimos en una misma semana del pasado marzo.

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La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1,515 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3,000 MW.

El déficit –la diferencia entre oferta y demanda– será de 1,485 MW y la afectación estimada –lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados– alcanzará los 1,515 MW en ese horario.

El informe diario de la UNE indica que siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40% de la matriz energética).

Otro 40% de la matriz energética estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano.

El 20% restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Cuba precisa unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de Estados Unidos. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.