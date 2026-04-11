Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los apagones dejarán sin servicio eléctrico este sábado a más del 50% de Cuba

Las interrupciones, que alcanzan las 15 o más de 20 horas diarias, han provocado una parálisis casi completa de la economía

11 de abril de 2026 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024. (Ernesto Mastrascusa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Habana - Los prolongados apagones afectarán este sábado simultáneamente hasta el 51.5% de Cuba en el horario de mayor consumo de energía, el de la tarde-noche, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

RELACIONADAS

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, que se ha agudizado a partir del bloqueo petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero.

Las medidas del Gobierno de Washington han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

Los cortes del suministro que alcanzan las 15 o más de 20 horas diarias han provocado una parálisis casi completa de la economía y generado un malestar social con protestas en distintos barrios de La Habana y otros puntos de la isla.

En el último año, la isla ha sufrido siete apagones nacionales, los dos últimos en una misma semana del pasado marzo.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada disponer de una capacidad de generación de 1,515 megavatios (MW) frente a una demanda máxima de 3,000 MW.

El déficit –la diferencia entre oferta y demanda– será de 1,485 MW y la afectación estimada –lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados– alcanzará los 1,515 MW en ese horario.

El informe diario de la UNE indica que siete de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país no están operativas por averías o trabajos de mantenimiento (esta fuente es responsable del 40% de la matriz energética).

Otro 40% de la matriz energética estaba a cargo de los motores de generación, pero esta fuente de energía, que precisa diésel y fueloil, está parada desde enero por la presión estadounidense, según el propio Gobierno cubano.

El 20% restante se obtiene de fuentes renovables y gas, principalmente.

Cuba precisa unos 100,000 barriles de petróleo diarios para cubrir sus necesidades energéticas, de los que 40,000 provienen de su producción nacional.

Expertos independientes indican que la crisis energética cubana responde a una combinación de infrafinanciación crónica del sector y el actual bloqueo de Estados Unidos. El Gobierno cubano destaca sobre todo el impacto de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de “asfixia energética”.

La economía, que se ha contraído un 15% en los últimos cinco años, se encuentra casi totalmente paralizada por los apagones, que están atizando asimismo el descontento social, visible en las pequeñas protestas registradas en las últimas semanas.

Tags
CubaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 11 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: