Más de 5,000 muertos por brote de ébola: la enfermedad se sigue propagando en África
Se registran casos en otras naciones africanas, según los datos oficiales
31 de octubre de 2026 - 3:06 PM
31 de octubre de 2026 - 3:06 PM
Las muertes en el brote de ébola en República Democrática del Congo han superado las 5,000, mientras el país lidia con la implacable propagación de la enfermedad y se registran casos en otras naciones africanas, según los últimos datos publicados por el gobierno el sábado.
El Ministerio de Salud congoleño indicó que la enfermedad se ha cobrado la vida de 5,026 personas de las 10.351 infectadas, lo que supone una tasa de mortalidad de casi el 50%. Este aumento genera preocupación entre los expertos sobre la capacidad de las autoridades para contener el virus mortal.
El último episodio de la fiebre hemorrágica, causado por el virus Bundibugyo, se declaró a mediados de mayo, tomando por sorpresa a las autoridades. Desde entonces han tenido dificultades para gestionarlo.
Es ya el segundo brote de ébola más letal de la historia, solo superado por uno en África Occidental que duró dos años, de 2014 a 2016, y se cobró la vida de 11,000 personas en varios países.
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