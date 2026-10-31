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Más de 5,000 muertos por brote de ébola: la enfermedad se sigue propagando en África

Se registran casos en otras naciones africanas, según los datos oficiales

31 de octubre de 2026 - 3:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un trabajador de salud desinfecta una tumba para enterrar el cuerpo de Jacques Lobo Dhena, quien falleció de ébola, en Bunia. (Dieudonne Dirole)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las muertes en el brote de ébola en República Democrática del Congo han superado las 5,000, mientras el país lidia con la implacable propagación de la enfermedad y se registran casos en otras naciones africanas, según los últimos datos publicados por el gobierno el sábado.

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El Ministerio de Salud congoleño indicó que la enfermedad se ha cobrado la vida de 5,026 personas de las 10.351 infectadas, lo que supone una tasa de mortalidad de casi el 50%. Este aumento genera preocupación entre los expertos sobre la capacidad de las autoridades para contener el virus mortal.

Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena.Machozi Naumi, de 45 años, durante una campaña para crear conciencia sobre el ébola en un campamento para desplazados ubicado en terrenos del Instituto Superior de Pedagogía, el martes 26 de mayo de 2026, en BuniaQuienes trabajan en primera línea temen que la enfermedad pueda propagarse a los grandes campos de desplazados ubicados cerca de Bunia, donde miles de personas están hacinadas en un espacio limitado, sin acceso a la higiene básica
1 / 7 | Campamento de desplazados en Congo: combaten el ébola con arena y avena a falta de agua. Los responsables del complejo dicen que aconsejan a los residentes que se laven las manos antes de comer con jabón, para los afortunados que lo tienen. Para el resto, el consejo es usar avena o arena. - Moses Sawasawa

El último episodio de la fiebre hemorrágica, causado por el virus Bundibugyo, se declaró a mediados de mayo, tomando por sorpresa a las autoridades. Desde entonces han tenido dificultades para gestionarlo.

Es ya el segundo brote de ébola más letal de la historia, solo superado por uno en África Occidental que duró dos años, de 2014 a 2016, y se cobró la vida de 11,000 personas en varios países.

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The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
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