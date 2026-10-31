“Mi propósito está a punto de llegar a su fin”: tras 28 años, hombre culmina travesía a pie por cuatro continentes

MARKET RASEN, Inglaterra — Karl Bushby lleva 28 años caminando hasta su casa, pero, ahora que este lunes se acerca a la meta, no está claro si está preparado para que esta audaz aventura llegue a su fin.

Mientras empujaba un carrito cargado con material de acampada por una concurrida carretera rural del norte de Inglaterra, a unas 30 millas de la meta, Bushby se sentía inseguro respecto al futuro, preocupado ante la perspectiva de tener que vivir en el sótano de su madre y enfrentándose a una crisis de identidad.

“Mi propósito y mi razón de vivir están a punto de llegar a su fin”, dijo. “Va a ser difícil… intentar reintegrarme en una sociedad que ya no conozco".

Bushby, de 57 años, tenía poco menos de 30 cuando se adentró en lo desconocido en el extremo sur de Sudamérica el 1 de noviembre de 1998. Desde entonces, ha recorrido 31,000 millas a pie por cuatro continentes, ha atravesado el hielo cambiante del estrecho de Bering y ha cruzado a nado —una descripción generosa de su técnica— el mar Caspio y el canal de la Mancha. Ha luchado contra casi todo tipo de elementos y terrenos imaginables a lo largo de 30 países extranjeros para volver al lugar donde comenzó hace media vida.

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La selva pantanosa, el desierto abrasador y la tundra helada le hicieron perder tiempo, pero la montaña de trámites burocráticos contribuyó a convertir lo que se suponía que iba a ser un viaje de 12 años en la epopeya que él ha bautizado como la “Expedición Goliat”.

Un viaje digno de un guerrero griego

A Bushby le ha llevado casi tres veces más tiempo volver con su madre, Angela, en Hull, que lo que tardó el héroe de “La Odisea” en regresar con su esposa, Penélope, en Ítaca.

“Odiseo era un poco novato”, bromeó Bushby. “Pero, ya sabes, se lo voy a perdonar” a mí no me he topado con ningún cíclope gigante”.

El mundo real le deparó numerosas amenazas por sí mismo: se enfrentó a un oso polar; nadó a la deriva por aguas infestadas de cocodrilos para escapar de una guerra de guerrillas en Colombia; una turba lo atacó en Perú; y fue rescatado en helicóptero de un témpano de hielo que se alejaba mar adentro.

La misión de este antiguo paracaidista británico surgió a raíz de una tarjeta de cumpleaños que le envió su padre, Keith, a mediados de los años 90. Keith, que también era veterano del ejército, mencionó una discusión que mantuvieron en su día los miembros de las fuerzas especiales sobre la posibilidad de ir andando de Londres a Nueva York a través del puente terrestre de Bering, que, según algunos científicos, habría sido utilizado por los primeros seres humanos para emigrar de Asia a América en una época en la que el nivel del mar era más bajo.

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Bushby trazó una línea continua en un mapa que atravesaba Europa y Asia hasta América del Norte y, en lugar de dirigirse a Nueva York, siguió recto hasta el extremo sur de Chile.

“Y eso fue todo”, dijo. “Con eso en la cabeza, ya no había vuelta atrás”.

La misión tenía dos normas básicas

Desde hace mucho tiempo, los exploradores han dado la vuelta al mundo en barco, avión, globo, bicicleta e incluso a pie. Sin embargo, la mayoría de los que lo han hecho a pie han recurrido a algún medio de transporte para cruzar los océanos.

Bushby se impuso dos normas estrictas para su viaje: no podía utilizar ningún medio de transporte para desplazarse y tenía que volver a casa a pie.

Partió con 500 dólares y pronto se enfrentó a vientos con fuerza de huracán en la estepa patagónica. En 2001, logró esquivar la guerra en el peligroso istmo de Darién —esa selva accidentada y sin carreteras, la selva tropical y las montañas que separan Sudamérica de Centroamérica— y, posteriormente, fue encarcelado durante 18 días tras cruzar una zona fronteriza restringida en Panamá.

Tras ser rescatado en helicóptero durante la travesía de 56 millas por el estrecho de Bering en 2006 junto al aventurero estadounidense Dimitry Kieffer, sufrió una caída en aguas heladas que casi le cuesta la vida y estuvieron a punto de perder todos sus suministros. Tras lograr completar esa travesía tan poco habitual, fueron encarcelados y se enfrentaron a la deportación por entrar ilegalmente en Rusia.

Dos pasos adelante, uno atrás

Tardó casi 10 años en atravesar Rusia debido a problemas con el visado y a unas condiciones meteorológicas que solo permitían viajar unos pocos meses al año. Cuando Rusia le denegó el visado en 2012, Bushby realizó una marcha de protesta desde Los Ángeles hasta la embajada rusa en Washington, D.C., lo que finalmente le permitió obtener la documentación necesaria.

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Cada vez que sufría un revés, se retiraba a Estados Unidos o a México, donde la vida era mucho más barata, y esperaba a que se le presentara la siguiente oportunidad para retomar el hilo donde lo había dejado.

La policía le siguió la pista por toda China, sufrió un largo contratiempo debido a la pandemia y se vio obligado a cruzar a nado el mar Caspio durante 31 días porque los problemas geopolíticos habían cerrado las fronteras de Rusia e Irán. No es buen nadador y se valió de un chaleco salvavidas y un traje de neopreno mientras avanzaba lentamente hacia atrás batiendo los brazos con una técnica que él denomina “floatimming”, un híbrido entre flotar y nadar.

Europa planteaba sus propios retos, con límites de 90 días para las estancias que le obligaban a viajar en tramos de tres meses.

El amor también ha tenido algo que ver. Estuvo siete años con una mujer colombiana y tres con una mujer japonesa. Cada relación terminó en una decepción amorosa que parecía inevitable debido a ese estilo de vida tan itinerante.

Gracias a la generosidad de personas desconocidas y patrocinadores

Ha sido duro para su familia. Bushby tiene un hijo fruto de un matrimonio anterior con una mujer de Belfast que terminó en divorcio. Su hijo creció prácticamente sin él y ahora ronda los treinta y tantos años. Su padre se reunió con él en la playa de Dover cuando cruzó el canal, pero Bushby lleva una década sin ver a su madre, lo que aumenta su inquietud ante su regreso.

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Ha contado con la ayuda de un grupo cambiante de patrocinadores que han ido y venido a medida que el viaje se alargaba y la suerte le daba la espalda durante la crisis financiera de 2008. Durante los últimos 16 años, ha contado principalmente con el apoyo de una productora fundada por el creador de “House of Cards”, Beau Willimon, y el productor musical Jordan Tappis, quienes están respaldando un documental en el que está trabajando el cineasta Werner Herzog.

Sin embargo, ha sido la amabilidad de innumerables desconocidos lo que le ha dado ánimos y le ha servido de estímulo en todo momento, sobre todo la de aquellos que menos tienen que ofrecer.

Le han acogido en chozas construidas con piezas de coche; la familia de un médico peruano le ha cuidado hasta que se recuperó de una grave infección estomacal; y personas que no esperaban nada a cambio le han dado de comer innumerables veces solo arroz y agua.

“Me han acogido los más pobres entre los pobres”, afirmó. “He conocido al 99,9999 % de lo mejor de la humanidad. En todas las culturas y en todos los países he recibido la misma acogida”.

Recibe una bienvenida digna de una celebridad

Ha habido interminables momentos de soledad que han hecho que su último tramo resulte casi surrealista, a medida que se va difundiendo la noticia de su paso por los ondulados campos verdes que conducen a su Yorkshire natal. Los grandes camiones que, literalmente, le adelantaban a toda velocidad en la carretera cercana a la localidad de Market Rasen el miércoles tocaban el claxon, los conductores le saludaban con la mano y un grupo de motociclistas se detuvo para hacerse selfies.

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Howard Denton detuvo el coche y no entendía cómo era posible que un par de ciclistas con los que había hablado brevemente no se hubieran fijado en su compañero de viaje.

“Les dije” “¿Habéis visto a ese tipo que ha dado la vuelta al mundo a pie?”“, contó Denton. “Me respondieron” “No”. Ni se les ocurrió preguntarle adónde iba. No podía creer lo estúpidos que eran. Creo que es increíble. Creo que es alucinante".

Con cada milla, el final está cada vez más cerca.

Cuando Bushby empezó, se parecía a Kurt Cobain e incluso dio pie a una falsa teoría de la conspiración en Internet según la cual el fallecido líder de Nirvana seguía vivo y andaba por el mundo bajo un seudónimo.

Hoy tiene un aspecto más curtido, la barriga más blanda y una barba canosa. Pero sus brillantes ojos azules, su pelo rubio y su bronceado desmienten su edad.

Quizá no sepa lo que le depara el futuro, pero una cosa es segura: no echará de menos los miles de pasos que da cada día.