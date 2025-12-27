Migrantes venezolanos enviados a El Salvador exigen justicia tras fallo de un juez estadounidense

Caracas, Venezuela- Varios hombres que formaron parte del grupo de migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos trasladó a principios de año a una prisión en El Salvador exigieron justicia el viernes, días después de que un juez federal en Washington dictaminó que el gobierno de Donald Trump debe darles el debido proceso legal.

Los hombres declararon a la prensa en la capital venezolana que esperan que organizaciones jurídicas puedan llevar sus reclamaciones ante los tribunales. Su conferencia de prensa fue organizada por el gobierno de Venezuela, que había dicho previamente que había contratado servicios jurídicos para los inmigrantes.

El lunes, un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos dar el debido proceso legal a los 252 hombres venezolanos, ya sea proporcionando audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos. El fallo abre un camino para que los hombres desafíen la alegación de la administración Trump de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y sujetos a expulsión bajo una ley de guerra del siglo XVIII.

Los hombres han afirmado en repetidas ocasiones que fueron torturados física y psicológicamente durante su estancia en la tristemente célebre prisión salvadoreña.

“Hoy estamos aquí para exigir justicia ante el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas contra cada uno de nosotros, y para pedir ayuda a las organizaciones internacionales que nos asistan en nuestra defensa para que se respeten nuestros derechos humanos y no se vuelvan a violar”, dijo Andry Blanco a los periodistas en Caracas, donde se reunieron el viernes unas dos docenas de los migrantes.

Algunos de los hombres compartieron las luchas diarias a las que se enfrentan ahora -incluido el miedo a salir de casa o a encontrarse con las fuerzas del orden- como consecuencia de lo que, según dijeron, fueron brutales abusos durante su estancia en prisión. Los hombres no especificaron cómo debería ser la justicia en su caso, pero no todos están interesados en regresar a Estados Unidos.

“No confío en ellos”, dijo Nolberto Aguilar refiriéndose al gobierno estadounidense.