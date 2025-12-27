Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Migrantes venezolanos enviados a El Salvador exigen justicia tras fallo de un juez estadounidense

Buscan acciones legales después de que un juez federal dictaminara que se les respeta el debido proceso

27 de diciembre de 2025 - 9:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Arturo Suárez, un migrante venezolano enviado por Estados Unidos a El Salvador y posteriormente deportado a Venezuela, camina con su familia después de leer una declaración en un edificio del gobierno en Caracas, Venezuela, el viernes 26 de diciembre de 2025. (Matias Delacroix)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Caracas, Venezuela- Varios hombres que formaron parte del grupo de migrantes venezolanos que el gobierno de Estados Unidos trasladó a principios de año a una prisión en El Salvador exigieron justicia el viernes, días después de que un juez federal en Washington dictaminó que el gobierno de Donald Trump debe darles el debido proceso legal.

RELACIONADAS

Los hombres declararon a la prensa en la capital venezolana que esperan que organizaciones jurídicas puedan llevar sus reclamaciones ante los tribunales. Su conferencia de prensa fue organizada por el gobierno de Venezuela, que había dicho previamente que había contratado servicios jurídicos para los inmigrantes.

El lunes, un juez federal ordenó al gobierno de Estados Unidos dar el debido proceso legal a los 252 hombres venezolanos, ya sea proporcionando audiencias judiciales o devolviéndolos a Estados Unidos. El fallo abre un camino para que los hombres desafíen la alegación de la administración Trump de que son miembros de la pandilla Tren de Aragua y sujetos a expulsión bajo una ley de guerra del siglo XVIII.

Los hombres han afirmado en repetidas ocasiones que fueron torturados física y psicológicamente durante su estancia en la tristemente célebre prisión salvadoreña.

“Hoy estamos aquí para exigir justicia ante el mundo por las violaciones de derechos humanos cometidas contra cada uno de nosotros, y para pedir ayuda a las organizaciones internacionales que nos asistan en nuestra defensa para que se respeten nuestros derechos humanos y no se vuelvan a violar”, dijo Andry Blanco a los periodistas en Caracas, donde se reunieron el viernes unas dos docenas de los migrantes.

El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca. Presos sentados en su celda mientras el ministro de Justicia y Paz de Costa Rica recorre el Centro de Reclusión Terrorista en Tecoluca.
1 / 17 | En las entrañas de la megacárcel de Bukele: 17 fotos que muestran cómo es la vida dentro de la prisión en El Salvador. El ministro de Paz y Justicia de Costa Rica visitó El Salvador para un encuentro con su par en el que repasaron la política de mano dura aplicada por el gobierno de Nayib Bukele en los últimos tres años, con miras a replicar parte de esa estrategia. - Salvador Melendez

Algunos de los hombres compartieron las luchas diarias a las que se enfrentan ahora -incluido el miedo a salir de casa o a encontrarse con las fuerzas del orden- como consecuencia de lo que, según dijeron, fueron brutales abusos durante su estancia en prisión. Los hombres no especificaron cómo debería ser la justicia en su caso, pero no todos están interesados en regresar a Estados Unidos.

“No confío en ellos”, dijo Nolberto Aguilar refiriéndose al gobierno estadounidense.

Los hombres fueron trasladados en avión a El Salvador en marzo. Fueron enviados a su país de origen en julio como parte de un intercambio de prisioneros entre la administración Trump y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Tags
Breaking NewsVenezuelaEl SalvadorEstados UnidosDeportaciones de indocumentadosInmigrantes
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: